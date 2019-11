Leones doblegó a Navegantes en el clásico de la LVBP

Caracas dominó por segunda vez a Magallanes en la temporada 2019-2020 / Foto: Últimas Noticias

Leones del Caracas (4-5) se reencontró con la victoria en Valencia tras vencer 6-1 a Navegantes del Magallanes (4-5) en el estadio Jose Bernardo Pérez.

Caracas atacó temprano en el clásico de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Wilfredo Tovar conectó doble en su primer turno de la noche, avanzó a la antesala gracias a un error defensivo y anotó la primera carrera del encuentro con elevado de sacrificio de Jesús Solórzano al jardín central.

En el tercer episodio, Leonardo Ferrini comenzó el ataque con sencillo al bosque derecho, se robó la segunda almohadilla y luego anotó con sencillo a la pradera central del dominicano Isaías Tejeda.

El lanzador abridor Enrique De Los Ríos sumó su primera victoria de la campaña. Lanzó cinco entradas completas, le conectaron seis imparables y permitió una carrera. Su presentación significó la más larga en tres años de experiencia en la LVBP.

Voces

“Lanzar en un juego como este es el sueño de cualquier pelotero, un Caracas-Magallanes es diferente, más vistiendo la camisa del Caracas. Estoy feliz porque pude ayudar a mi equipo a conseguir la victoria”, declaró De Los Ríos al departamento de prensa melenudo.

“Me puse de acuerdo con Ramón Cabrera para atacar de una vez a los bateadores. Ese fue el plan. Ellos también son agresivos pero la diferencia fue la ubicación y los pitcheos de calidad que ellos fallaron y se hicieron out”, explicó el derecho.

En el quinto inning, el corazón ofensivo de la alineación capitalina facturó dos anotaciones más impulsadas por Tejeda y Solórzano. En el séptimo sumaron una más en las piernas de Eduard Pinto quien llevó al plato con sencillo de Solórzano, que remolcó tres rayitas y conectó dos imparables en cuatro turnos.

El relevista Yoimer Camacho lució dominante en dos entras de trabajo en las que propinó dos ponches para mantener su efectividad inmaculada en lo que va de campaña. Daniel Hurtado consiguió par de outs en el octavo inning y tuvo que ser relevado por Anjul Hernández luego que presentó una ampolla en su dedo índice de la mano derecha que le impidió terminar el bateador. Hernandez cerró el tramo con ponche.

Mánager satisfecho

Harry Guánchez, mánager de la novena felina, elogió el trabajo de sus lanzadores y manifestó satisfacción por la victoria.

“La clave fue que no regalamos boletos. Esa fue la gran diferencia. Hemos trabajado mucho eso y ahí están los resultados. Hoy salimos más agresivos. Habíamos estado un poquito relajados esperando que despertara el bateo pero hoy utilizamos todas las herramientas que tenemos en juego. No nos limitamos a batear, tenemos un line up rápido y lo pusimos en práctica”, destacó.

Los reyes de la selva fabricaron una carrera más en el séptimo y otra en el noveno para poner cifras definitivas en el cotejo. Hernández retiró el noveno episodio por la vía rápida incluido un ponche y cerró el compromiso para extender el dominio de los melenudos sobre los filibusteros. Caracas ha ganado los dos choques contra los navieros en la presente justa.

“Hemos mantenido los juegos cerrados, si analizamos nuestros resultados y la posición en que estamos, evidentemente no nos favorece porque se nos escaparon algunas victorias importantes pero no vamos a bajar la intensidad de los juegos. Vamos a empezar fuerte y terminar fuerte. Se vienen unas series con equipos que están arriba en la tabla y vamos a ir a jugar con la misma intensidad”, remató Guanchez

Caracas retornará el viernes al estadio Universitario de la capital de la República para recibir a las 6:00 pm la visita de Cardenales de Lara y disputar una serie de dos partidos durante el fin de semana.

Valencia / Edilbrando Acosta M / Prensa Leones

