El piloto británico Lewis Hamilton declaró este miércoles previo al Gran Premio de Brasil que tendría más reconocimiento del ambiente de la Fórmula 1 si fuese blanco.

”Yo no corro por reconocimiento ni es lo que me impulsa. No busco pensar en eso aunque tal vez las cosas fuesen distintas si yo no fuese de raza negra. Pero prefiero enfocarme en las cosas positivas”, comentó.

Hamilton viene de conquistar su sexto título mundial en la máxima categoría del automovilismo, dejando atrás a Juan Manuel Fangio. quien posee cinco, y se coloca a uno de Michael Schumacher, primero en la lista de los pilotos con más campeonatos de por vida.

Herederos

El inglés ve a Max Verstappen y Charles Leclerc como los líderes en un futuro de la F1.

”Creo que los dos tienen estilos agresivos, lo que es genial. Ojalá yo siga ahí para detenerlos”, señala.

El autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos, será la penúltima carrera de la temporada 2019 antes de partir a Abu Dabi para cerrar el calendario que tuvo a Mercedes dominando de principio a fin.

Puerto La Cruz / Alejandro Jesús Fernández

