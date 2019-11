Reportaron muertes durante protestas en Bolivia

Manifestantes protestan en apoyo al expresidente Evo Morales / Foto: AP

Manifestantes de Bolivia dicen que varias personas murieron cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra una protesta, pero el gobierno interino y funcionarios de seguridad no han confirmado el reporte.

Muchos detalles de los hechos de violencia en la ciudad céntrica de Sacaba siguen sin esclarecerse. The Associated Press no logró contactar por teléfono al principal hospital a pesar de varios intentos.

Sin embargo, los manifestantes dijeron por teléfono que las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes que intentaron abrirse paso por sus filas. Antes de eso, la policía había afirmado que fueron atacados por manifestantes con armas letales.

Emeterio Colque Sánchez, un estudiante universitario de 23 años que participó en la protesta, dijo que vio cadáveres de varios manifestantes que murieron baleados.

Colque Sánchez, quien habló desde el lugar de los enfrentamientos, afirmó que unas dos docenas de personas lesionadas fueron llevadas a un hospital.

Otro manifestante, Francisco Ríos, de 40 años, también dijo que vio los cuerpos de varios manifestantes.

Una testigo más, Rocío Rocha Pérez de 27 años, contó que llegó al hospital de Sacaba cuando las ambulancias dejaban a los lesionados. Muchas personas estaban cubiertas de sangre y la escena del personal médico intentando atender a los varios lesionados era caótica, agregó.

Los manifestantes apoyan al expresidente Evo Morales, quien renunció el domingo tras unas elecciones disputadas que provocaron manifestaciones masivas en su contra.

La Paz / AP

