La cantante y actriz Jennifer López se unió a la ola de acusaciones bajo el movimiento #MeToo, al denunciar que un director le pidió que le enseñara los senos durante el rodaje de una de sus películas, informó El Farandi.

Aunque la “Diva del Bronx” se limitó a revelar el nombre del sujeto, no tartamudeó para contar meticulosamente cómo sucedieron los hechos.

“Un director durante las pruebas de vestuario me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película. Quería ver mis pechos. Dije que no, me defendí a mí misma”, contó López a The Hollywood Reporter.

Intimidación

López aseguró que sintió temor ante la propuesta del realizador.

“Recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Y, por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo…”, agregó.

“Si cedes en ese momento, de repente esa persona se sale con la suya, creyendo que puede hacer lo que quiera. Pero como le marqué un límite y dije que no, él lo dejó correr y luego se disculpó. En el momento en que salí de la habitación, la diseñadora de vestuario me dijo ‘siento mucho lo que acaba de ocurrir”, concluyó.

