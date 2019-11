Las posibles nominaciones a los Grammy 2020

Lady Gaga es una de las favoritas para tener varias nominaciones en los Premios Grammy 2020 / Foto: Chris Pizzello/AP

En los Grammy la letra de la suerte parece ser la “L”. Lizzo, Lady Gaga, Lil Nas X y Lewis Capaldi podrían tener varias nominaciones a los Grammy 2020 cuando sean anunciadas la próxima semana, incluyendo menciones en las principales categorías de álbum, canción y grabación del año.

The Associated Press revisa quienes podrían ser nominados el miércoles, incluyendo también artistas cuyo nombre no comienza con L.

Novatos

Este es el año para los recién llegados. Billie Eilish, Lewis Capaldi, Lil Nas X y Lizzo — aunque la última es un caso especial porque debutó ¡en 2013! — podrían dar mucho de qué hablar en las principales categorías, además de tener un 99,9% garantizado en la categoría de mejor nuevo artista. Eilish, quien tiene uno de los álbumes más vendidos del año, es segura para la categoría de álbum del año, junto con canción y grabación del año por “Bad Guy”. Lizzo también podría tener menciones en las tres principales categorías por su debut “Cuz I Love You”, y su tonada súper exitosa de hace dos años “Truth Hurts” — sí así es, los Grammy permitieron que calificara para su ceremonia de 2020.

“Old Town Road” de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus estableció un récord con el mayor número de semanas en el primer puesto de las listas de popularidad, dándole grandes posibilidades de obtener nominaciones para grabación y canción del año. Y Capaldi es un candidato perfecto para canción y grabación del año, no solo por su balada debut “Someone You Loved”, que llegó a la cima de la lista Billboard Hot 100, él es un cantante británico con una gran voz y sabemos que los Grammy tienen debilidad por ese tipo de artistas (como Adele y Sam Smith).

En cuanto a mejor nuevo artista, además de Lizzo, Lil Nas X, Eilish y Capaldi podría haber otros cuatro nominados entre los que podrían estar: Rosalía, Morgan Wallen, Juice WRLD, Megan Thee Stallion, Lauv, Summer Walker, Jimmie Allen o Ari Lennox.

Lady Gaga renacida

Aunque Lady Gaga ganó dos premios por “Shallow” en los Grammy de este año, la banda sonora de “A Star is Born” competiría por categorías como álbum del año y mejor álbum vocal pop en la ceremonia de 2020.

Varias canciones del soundtrack fueron inscritas y podrían resultar en nominaciones en las categorías de pop y música tradicional estadounidense.

Un triunfo para Gaga, quien ganó un Oscar por “Shallow” en la categoría de álbum del año sería su primero desde que compitió por el premio en tres ocasiones por “The Fame” de 2008, “The Fame Monster” de 2009 y “Born This Way” de 2011.

Obama

Michelle Obama podría igualar a su esposo como galardonada con el Grammy.

La ex primera dama podría ser nominada a mejor álbum de spoken word por el audiolibro de “Becoming”. Barack Obama ganó el premio a mejor álbum de spoken word en dos ocasiones — en 2006 por “Dreams from My Father” y en 2008 por “The Audacity of Hope”.

Otros galardonados en la categoría incluyen a Jimmy Carter, Carrie Fisher, Joan Rivers, Betty White, Maya Angelou, Hillary Clinton, Bill Clinton y Dr. Martin Luther King Jr., quien ganó en 1971 por “Why I Oppose the War In Vietnam”.

Taylor Swift

Taylor Swift hizo historia al ser la primera mujer en ganar el Grammy al álbum den año en dos ocasiones, pero ahora está en duda si podrá lograr una nominación.

El más reciente álbum de Swift, “Lover”, fue lanzado una semana antes de que terminara el plazo de elegibilidad de los Grammy. Algunos dudan que esto podría ocurrir pues su álbum de 2017 “reputation” no fue nominado al gran premio y ninguna de sus canciones fueron nominadas. Su única mención fue a mejor álbum vocal pop pero perdió ante “Sweetener” de Ariana Grande.

Aunque dos canciones de “Lover” llegaron al segundo lugar en la lista Hot 100, las canciones no han hecho tanto escándalo como los sencillos de sus primeros cinco álbumes, así que las nominaciones para canción y grabación del año, o incluso mejor interpretación pop solista podrían no ser tan sencillas.

Una nominación que sí es posible es mejor video por su éxito de apoyo a la comunidad LGBTQ “You Need to Calm Down”, que incluye a celebridades como Billy Porter, Ryan Reynolds, Ellen DeGeneres, RuPaul, Katy Perry, Laverne Cox y el elenco de “Queer Eye”.

Nueva York / Mesfin Fekadu / AP

