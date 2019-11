La acción de la Copa Navidad Metropolitana no se detiene

El campeonato denominado como uno de los mejores certámenes futbolístico amateur del país, se desarrolla en el engramado del Club Barcelona Sports. (Foto: Prensa LMA)

La Copa Navidad Metropolitana tuvo continuidad el pasado fin de semana con sus respectivos compromisos correspondientes a la jornada tres.

El reconocido campeonato de fútbol amateur que inició hace unas semanas no descansa, y el pasado jueves 14 de noviembre se abrió el telón de la mencionada fecha con la contundente victoria 5-2 del equipo debutante Cadi FC sobre Dynamo Puerto, correspondiente al grupo B. Seguidamente y por el mismo cuadro, Olds Boys e Inter FC igualaron sin goles.

El viernes 15 se reanudó la acción. Colinas FC logró derrotar a Millonario con resultado 2-1, mientras que Latoneros y 3er Tiempo jugaron a segunda hora, llevándose los tres puntos estos últimos, con un gol al final del cotejo.

La tercera jornada del campeonato navideño que se disputa en el Club Barcelona Sports, finalizó el sábado 16 con otros dos duelos. El conjunto Real Brill triunfó 2-1 ante Shamakos y Los de la 25 hicieron lo propio ante Atlético Urbaneja 1-0.

Colinas y Brill arrancarán la cuarta fecha como líderes del grupo A y B, respectivamente, la cual se disputará desde hoy jueves 21 en el terreno barcelonés.

Cronograma de partidos:



Jueves 21



Millonario vs 3er tiempo (7:30 pm)



Real Brill vs Dynamo (9:00 pm)



Viernes 22



Latoneros vs Atl.Urbaneja (7:30 pm)



Colinas vs Los de la 25 (9:00 pm)



Sábado 23



Inter vs Shamakos (7:00 pm)



Cadi vs Old Boys (8:30 pm)

Puerto La Cruz / Paúl E. Álvarez

