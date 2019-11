EE.UU. criticó a México por Morales

Ministerio de Gobierno de Bolivia denunció el supuesto video en el que presuntamente se escucha la voz del exmandatario / Foto: AP

El embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, calificó de inaceptable el supuesto video del expresidente Evo Morales, quien pediría bloquear las ciudades bolivianas a un dirigente cocalero por teléfono, presuntamente desde México.

“Es una violación a los términos de la Convención de Viena, algo que las autoridades mexicanas tienen que investigar”, mencionó durante una conferencia celebrada el viernes en el Diálogo Interamericano, en referencia a que Morales esté asilado en México luego de renunciar a la presidencia de Bolivia.

Aclaró que no están “seguros de la veracidad del (audio) pero que requiere al menos una investigación y si él está incitando a la violencia e incitando a no permitir que la gente tenga acceso a agua y alimentos, es algo que las autoridades mexicanas tienen la obligación no sólo de detener sino de remediar”.

“Si la información es legítima, una persona que está reclamando asilo político y está promoviendo violencia y falta de nutrición a personas que lo necesitan, no sólo es inmoral sino un acto criminal que debe ser investigado”, agregó.

Ante la consulta: ¿Estados Unidos le pedirá en la OEA a México que abra una investigación? Respondió que no sabe si lo harán dentro de la OEA o bilateralmente. “Tenemos buena relación con México, son nuestros vecinos y aliados”.

El ministerio de Gobierno de Bolivia denunció el supuesto video en el que presuntamente se escucha la voz del exmandatario dándole instrucciones a un dirigente cocalero para bloquear a las ciudades bolivianas.

El Ministerio Publico informó que se investigará y se hará una prueba pericial.

La Paz / AP

Share This:



































Comentarios