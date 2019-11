Eduardo Rodríguez alcanzó la consistencia en la campaña 2019

Eduardo Rodríguez (centro) quiere mantenerse en las filas de Medias Rojas de Boston / Foto: Instagram (@eduardojose)

Luego de verse aquejado por lesiones de rodilla durante la mayor parte de su carrera de Grandes Ligas, el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez tuvo una temporada de revelación para Medias Rojas de Boston en 2019.

El pítcher de 26 años terminó en el sexto lugar en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Americana luego de imponer marcas personales en victorias (19), efectividad (3.81), ponches (213), innings trabajados (203.1) y aperturas (34). Encabezó el joven circuito en triunfos y terminó en el séptimo lugar entre lanzadores la Major League Baseball (MLB) con WAR (Victorias por Encima del Reemplazo) de 6.0, según Baseball-Reference.

“Para mí fue un paso muy importante, porque por primera vez sentí que pude tirar toda una temporada”, dijo Rodríguez en una entrevista concedida a Nathalie Alonso, cronista de LasMayores.com, durante el torneo de golf caritativo de su excompañero de equipo, el dominicano David Ortiz. “Era mi meta desde que empezó la cita, tirar más de 30 salidas y más de 200 innings, y lo logré. Eso es de lo que más orgulloso estoy”.

Estreno en Las Mayores

Rodríguez se estrenó en MLB con los patirrojos en 2015. Pero previo al 2019, nunca había lanzado más de 137.1 episodios o hecho más de 27 aperturas en una justa. Mantenerse saludable fue su enfoque.

“Maduré a la hora del trabajo, a la hora de prepararme para los juegos y todo eso”, explicó el siniestro, nacido en Valencia, Carabobo.

Rodríguez fue el abridor más consistente en Medias Rojas que terminó la zafra 2019 en el tercer lugar en el Este de la Liga Americana con marca de 84-78. El resto de la rotación de Boston, que contó con los servicios de Chris Sale, David Price, Rick Porcello y Nathan Eovaldi, tuvo promedio de carreras limpias de 5.33.

Ahora, al año de ganar la Serie Mundial, Boston se encuentra en una encrucijada. El club, que hace poco contrató al exejecutivo de Mantarrayas de Tampa Bay, Chaim Bloom, para encabezar su departamento de operaciones de béisbol, busca reducir su nómina por debajo de 208 millones de dólares para el 2020 con el fin evitar el Impuesto de Balance Competitivo. Como consecuencia, los jardineros Mookie Betts y Jackie Bradley Jr. han surgido como candidatos para ser cambiados este invierno.

Futuro incierto

Pero, aunque Boston parece tener otras prioridades ahora mismo, Rodríguez, está listo para hablar de su futuro en Nueva Inglaterra. Su representante, Scott Pucino, le dijo al Boston Globe durante las Reuniones de los Gerentes Generales que a Rodríguez “le encantaría seguir con los Medias Rojas”. Rodríguez, quien devengó US$4.9 millones y a quien le quedan dos años de arbitraje antes de convertirse en agente libre, confirmó ese sentimiento este fin de semana.

“Me encantaría quedarme con Boston”, expresó Rodríguez, quien originalmente firmó con los Orioles de Baltimore en 2010 como agente libre internacional y fue canjeado a Medias Rojas en el 2014. “Si me ofrecen una extensión y llegamos a un acuerdo, me encantaría. Empecé mi carrera [ahí] y me encantaría terminarla ahí”.

Miami / Nathalie Alonso / LasMayores.com

