Usuarios denuncian incumplimiento de tarifa para rutas cortas

Transportistas cobran 1.500 bolívares, independientemente de la distancia / Foto: Archivo

Un grupo de usuarios de los autobuses que cubren el recorrido Barcelona-Puerto La Cruz por la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, denunció, la mañana de este lunes, que la mayoría de los transportistas irrespetan la tarifa estipulada para los trayectos cortos.

La estudiante Carla González manifestó que pese a que algunas unidades tienen publicado un tabulador, según el cual, desde la Fuente Luminosa hasta el Crucero de Lechería se deben cancelar Bs 800 por ser la mitad de la ruta, los colectores exigen el pago de los mil 500 bolívares como si llegaran hasta el destino final.

“Son unos falta de respeto. Yo no sé qué hacen con eso publicado si no lo cumplen. En más de una ocasión me ha tocado discutir con ellos y eso que al final les pagó Bs 1.000, un poco más de lo establecido”, expresó.

El obrero Luis Rodríguez comentó que a veces los trabajadores del volante cobran el pasaje antes de que la gente suba a las unidades, para evitar que luego no les paguen lo solicitado.

“La gente ve si les conviene montarse o no. Lo peor del caso es que he visto que de 10 personas, siete se quedan calladas y cancelan sin quejarse. Es triste cómo poco a poco nos van acostumbrando”, expresó.

Rodríguez les exigió a las autoridades locales y regionales tomar cartas en el asunto para hacer cumplir la tarifa oficial.

Barcelona / Elisa Gómez

