Bonos, remesas y algunos “tigritos” le permite a la gente tener dólares

En la calle Venezuela de Puerto La Cruz circula el dólar de manera constante / Foto: Arturo Ramírez

El reloj marcaba las 5:24 de la tarde, había algo de desesperación en las 10 personas que hacían la cola para pagar mientras que la cajera, sin importar lo que sintieran los demás, se tomaba todo su tiempo para revisar al detalle las prendas que llevaría cada comprador.

Luego, les notificaba el monto y cumplía con todo el proceso de cobro. Hasta ahora, todo marchaba normal en esta operación comercial porque la mayoría de los ciudadanos se ha acostumbrado a que este proceso ocurra cuando van de compras a un comercio de la zona norte de Anzoátegui.

Sin embargo, hubo un detalle que rompió con lo tradicional y fue el método de pago. De las 10 personas que había en la cola de una reconocida nacional, con una sucursal en Puerto La Cruz, al menos seis cancelaron con dólares en efectivo.

Esto no se veían con frecuencia anteriormente, pero ahora se ha vuelto el pan de cada día, y en cualquier sector de la sociedad, pues desde ingenieros hasta amas de casa llevan la moneda estadounidense en sus bolsillos y carteras.

No obstante, en medio de la hiperinflación que vive el país y el bajo poder adquisitivo de los venezolanos (el sueldo mínimo es de apenas Bs 150 mil mensuales) surge una interrogante: ¿de dónde sacan los dólares las personas?

El equipo de El Tiempo realizó una encuesta sobre el tema a 25 habitantes de la entidad. Las respuestas resultaron variadas, pero el factor en común fue: “prefiero tener dólares porque los bolívares se devalúan todos los días”.

Sueldos y bonos

Del total de consultados, ocho afirmaron que tienen divisas en efectivo debido a que en sus trabajos les pagan así.

Una de las beneficiadas con esta medida es Alejandra Ruiz, quien labora en un centro odontológico ubicado en el municipio Simón Bolívar.

Señaló que en su lugar de trabajo recibe 30 dólares al mes, al igual que sus compañeras. “Por eso es que por lo general tengo algunos billetes”, comentó.

Caso contrario vive el técnico Luis Márquez, quien tiene más de ocho años trabajando para una compañía que le presta servicios a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

“Al cobrar compro los alimentos necesarios para la casa y luego busco a alguien conocido que me venda cinco o 10 dólares para que no se me devalúe el dinero. Pero también sé que hay gente que sí está cobrando en dólares. Conozco a una amiga que trabaja en un galpón en Barcelona, que ya le pusieron sueldo en dólares en efectivo”, relató.

Otros, como la contadora Patricia Álvarez, dijeron que en su empresa (no dijo el nombre por seguridad) les entregan bonos a los trabajadores, de acuerdo con el cargo, valorados entre 30 y 150 dólares cada mes.

“Y si recibo dinero en bolívares por otro lado los cambio rápido a dólares”, dijo.

Otras formas

El cobro de algunos servicios también se está efectuando a través de monedas extranjeras.

El mecánico José Rodríguez, quien tiene su taller en el sector los Tronconales de Barcelona, comentó que todos sus reparaciones las cobra en divisas, porque tanto los insumos como los repuestos para los carros los venden en dolares.

“Todo está dolarizado, ya esto es prácticamente normal. Los clientes vienen y pagan con verdes y por eso uno puede conseguir billetes de esos constantemente”.

El obrero Luis Heredia indicó que los servicios de transporte también se están pagando en dólares. Dijo que por un viaje, dependiendo de la ruta, cobra entre 10 y 30 dólares.

“Yo hago este tipo de tigrito los fines de semana para aprovechar que tengo un carro. En caso de que me paguen con bolívares, me voy a la calle Venezuela , cerca del mercado, para comprar dólares en efectivo, allí los venden más baratos”.

Quien no obtiene divisas de las formas anteriormente descritas, lo hace a través de las remesas. Así lo aseguró el ama de casa Laura Pérez.

“Mi tío siempre nos manda dinero a final de mes y eso llega a mi cuenta en bolívares. Apenas caen busco a alguien de confianza y compro dólares porque así uno puede ahorrar”, acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

