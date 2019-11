Ciudadanos se muestran preocupados por elaboración de las hallacas

Encuestados dijeron que harán lo posible para conservar la tradición decembrina / Foto: Archivo

Preparar hallacas en la temporada decembrina es una tradición venezolana que no ha sido fácil de continuar en los últimos años, debido a los elevados costos de los ingredientes.

Según ciudadanos consultados, degustar este plato en la Navidad de 2019 se vislumbra difícil, pues ven con preocupación cómo cada día la adquisición de los productos se hace más complicada por los altos precios.

No obstante, algunos de ellos señalaron que harán sacrificios para mantener viva la costumbre.

De acuerdo con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), la inflación acumulada durante estos 11 meses es de 4.035,2%, cifra que mantiene angustiada a la población.

María Solórzano comentó que para ella son bajas las posibilidades de elaborar la cantidad de hallacas que solía hacer en otras épocas, pues la inversión sería muy grande.

Señaló que para un compartir en su sitio de trabajo ya hicieron 20 y el gasto superó los 800 mil bolívares. Es por ello que considera que para el 24, 25 y 31, fechas más representativas del mes de diciembre, los ingredientes aumentarán el doble y la suma sería mucho más alta.

“Quizás tengamos que gastar más de 1 millón de bolívares”, calculó.

Antonio Díaz, otra de las personas sondeadas, dijo que tiene planeado empezar a comprar los materiales necesarios para ”rescatar” la tradición que, a su juicio, está a punto de desvanecerse por los constantes incrementos de precio en los comercios.

Indicó que no prepararán la misma cantidad de navidades pasadas, pero que harán todo lo posible para volver a disfrutar de este plato.

Quien aseguró de plano que no seguirá la tradición fue Mario González, pues se encuentra desempleado y con los “tigritos” que ha hecho apenas ha podido comprar los productos para la alimentación del día a día.

Nurbia Ramírez, habitante de Barcelona, refirió que aún no sabe si en su casa las harán, pero que conversará con familiares y amigos para, entre todos, adquirir los ingredientes y celebrar la cena navideña. De esta manera conservaría la costumbre aprendida de sus padres.

Otro de los encuestados, Osmar Brito, indicó que está reuniendo dinero para preparar las hallacas, pues el año pasado no pudo a causa de la inflación. “Este 2019 me propuse reunir y hacerlas porque no quiero que mis hijos y mi esposa pasen sus navidades tristes”.

Milena Pérez / Barcelona

Share This:



































Comentarios