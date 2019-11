Harán volanteo para animar a la ciudadanía a protestar en contra de Maduro

Frente Amplio llama a la ciudadanía a tomar las calles para exigir la salida de Maduro

Representantes regionales del Frente Amplio y la Plataforma de Conflictos llevarán a cabo un volanteo en 15 municipios del estado Anzoátegui.

La información la dio a conocer el presidente de la Federación de Trabajadores de la entidad (Fetranzoátegui), Tito Barrero, quien enfatizó que esta actividad se realizará con el objetivo de animar a la ciudadanía a tomar las calles de forma continua para exigir la salida de Nicolás Maduro.

“Es necesario que la gente se sume porque hay que activarse, debemos unirnos en una sola lucha. Estamos llamados a motivar a la gente, hay que recobrar la esperanza. Tenemos que mantener a la gente en la calle, que todos sepan que no nos hemos rendido. Si nos damos por vencidos no estamos haciendo nada. Si nos quedamos en nuestras casas no estamos haciendo nada para salir de este régimen que está acabando con el país”, manifestó.

Momento

En Barcelona, el también representante del Frente Amplio en Anzoátegui señaló que la entrega de volantes se efectuará a partir de las 3:00 de la tarde en la pasarela de Boyacá, en las afueras de residencias Los Cortijos de Oriente, en la avenida Caracas (frente al Grupo Chile) y en la entrada de la avenida Principal de Brisas del Mar.

“¡Anzoátegui no se rinde!, ¡Venezuela no se rinde! Todos estamos unidos en una sola lucha por el país”, resaltó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez Pino

Share This:



































Comentarios