Vecinos de Colinas del Samán temen que proyecto gasífero sea una estafa (+Fotos)

Desde hace un mes, al parecer, se estudia desarrollar un proyecto de gas directo en Colinas del Samán / Fotos: Cortesía

Un grupo de vecinos de las etapas 5, 6, 7, 8 y 9 del sector Colinas del Samán de Barcelona denunció la mañana de este jueves que sienten temor de que resulte una estafa el proyecto de colocación de gas directo, que supuestamente tiene previsto realizar Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por medio de una contratista privada.

El ama de casa Rosa Martínez manifestó que desde hace un mes, aproximadamente, presentaron el plan, tras la inquietud de los habitantes por la colocación de las tuberías hasta la iglesia de la comunidad, ubicada en la parte de abajo, pero no todos ellos confían en que la obra sea extendida hasta la zona alta del complejo residencial.

“Supuestamente tienen las mejores intenciones de llevar a cabo el proyecto, pero Pdvsa no tiene los recursos, por lo que presentaron un presupuesto de más de cuatro mil dólares por conjunto residencial para que los gastos sean costeados por nosotros. Eso da mala espina, porque por ningún lado está el nombre de la contratista, el RIF, sello húmedo y firma”, expresó.

Martínez señaló que por apartamento deben cancelar 20 dólares, 50% para comenzar y el resto cuando las labores vayan por la mitad; además de dos dólares para la adquisición de materiales como piedra, arena y cemento con el fin de subir la tubería por la acera.

“Muchas personas han cancelado, porque hay chance hasta la semana que viene. El proyecto no es malo, pero si no nos brindan todos esos datos de interés, de la supuesta empresa contratista para realizar el trabajo, cualquier persona puede venir a conseguir el dinero por la temporada decembrina e irse como si nada”, señaló.

Para la compra de materiales se les solicita dinero en moneda extranjera a los ciudadanos

Versión

El equipo de El Tiempo trató de buscar una versión oficial con el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Eudis Girot, pero éste dijo que desconocía de que se trata este asunto.

Sugirió a los vecinos identificar a los supuestos empleados y denunciarlos, porque “cuando Pdvsa hace un proyecto como ese, ellos no les piden colaboración a las comunidades. Pdvsa ejecuta un proyecto cuando tiene el presupuesto, si no, no lo hace”.

Instó a los residentes a recordar que se acerca la época de navidad y “los corruptos están activos”.

Barcelona / Elisa Gómez

