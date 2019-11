Comercios en Anzoátegui se sumaron al “Black Friday”

Anzoatiguenses aprovecharon el "Black friday" para hacer compras navideñas / Foto: Rafael Salazar

Tiendas de electrodomésticos, papelerías, quincallerías, ópticas, estéticas y otros comercios de Anzoátegui bajaron los precios y se sumaron al “Black Friday” este 29 de noviembre.

Esta modalidad que es de origen estadounidense y realizada por primera vez en Venezuela, no sólo incluyó a grandes empresas. También los pequeños establecimientos ubicados en la zona norte de la entidad oriental se unieron a esta forma de atraer clientes con descuentos en los productos y servicios.

Generalmente, los locales que realizan las rebajas del “Viernes negro” son tiendas y firmas reconocidas para salir de los artículos que les ha costado vender.

Debido a los altos costos y la poca capacidad económica que afecta a los venezolanos, muchas personas que residen en el estado sólo acudieron a los locales para curiosear.

“Visité varias tiendas que tenían rebajas para ver si podía comprarles algo a mis hijos para Navidad, pero con el sueldo mínimo no alcanza para comprar algo de buena calidad, como se podía hacer en años anteriores. Con o sin ofertas, todo está caro porque un mes de trabajo no es suficiente para consentir a nuestros muchachos con juguetes o ropa. Todos los reales se van en comida”, expresó el obrero en mantenimiento Carlos Javier Aristimuño.

La estudiante de Ingeniería Civil, Roxanna Bellorín, dijo que aprovechó el descuento que tenía una óptica de Puerto La Cruz y cambio los cristales de los lentes correctivos. “Hice ese sacrifico porque los necesito, pero si están bastante costosos. La montura que tengo no está buena del todo, pero comprar unas nuevas es un lujo que ahora no me puedo dar”.

Decepción

De 12 personas encuestadas 10 dijeron estar decepcionadas porque imaginaron que los descuentos en los comercios iban a ser más elevados y, según aseveraron, no fue así.

“Realmente pensé que iba a encontrar productos más económicos, pero los precios son casi los mismos que las ofertas flash que lanzan a veces por tres días. Estuve una hora y media esperando en la cola para entrar y sólo compré un celular”, expresó la educadora Virginia Carreño, en alusión a los precios de una empresa nacional ubicada en Lechería.

Otros consumidores indicaron que sí les pareció que ciertas mercancías estaban accesibles y aprovecharon de hacer las compras para la temporada navideña.

Barcelona / María Alejandra Lunar

