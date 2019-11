Tiburones aprovechó las fallas de Tigres para superarlo en Caracas

Tiburones alcanzó las 10 victorias en el certamen, después de dominar a Tigres / Foto: Prensa Tiburones

No siempre gana el que más hits conecte en un juego, pero sí, el que se aprovecha de las pifias del contrario. Esto fue lo que aplicó Tiburones de La Guaira (10-9) para ganar el jueves 5-4 a Tigres de Aragua (10-9) en el estadio Universitario de Caracas.

Los bengalíes abrieron la cuenta con out forzado en el cuarto episodio, tras roletazo de Tomás Romero, quien llegó quieto a la inicial y permitió que Henry Rodríguez pisara la goma.

La ventaja de una rayita duró poco para los visitantes, pues en la parte baja del cuarto tramo, los escualos fabricaron cuatro anotaciones, con apoyo de los errores del contrario.

Un par de pecados consecutivos del cuadro interior rayado, permitieron a Danry Vásquez anotar la del empate. Johan Carías no pudo detener el impacto mandado por Edgar Durán y cuando envió la bola a segunda, falló en el lanzamiento. Luego, Juan Apodaca bateó por la esquina caliente un trayazo que falló “El Pollito” Rodríguez, lo que obligó a Alberto González y Leonardo Reginatto ampliar el resultado.

Análisis

“Aprovecharnos de sus errores es una ventaja para cualquier equipo, pero el bateo fue bastante oportuno y eso merece mucho crédito”, contó el estratega Renny Osuna al final del juego.

Teodoro Martínez impulsó la cuarta de los locales con elevado de sacrificio, suficientemente lejos para Durán pisar la goma.

En el quinto, los felinos volvieron a hacer daño al abridor brasileño, Murilo Goveia, al aceptar sencillo de Rodríguez, que mandó al estadounidense, Jay Austin a engomarse. Después, Anthony Concepción remolcó la tercera del conjunto aragüeño con globito al lado izquierdo y Edwin García aprovechó para pisar el plato.

A pesar de haber recibido esos golpes, los salados devolvieron el porrazo, en la misma entrada con rodado de dobleplay del “Tico” González, aunque Junior Sosa llegó tranquilo a marcar la quinta de los litoralenses.

En un último esfuerzo, los dirigidos por Clemente Álvarez consiguieron reducir el resultado en el octavo inning, con out forzado de Wilfredo Giménez, en el que Concepción logró anotar. La situación se colocaba tensa para el lado de los dirigidos por Renny Osuna, sólo que Gregory Infante logró frenar las acciones del rival con fallo en elevado de Johan Carías.

“(Rafael) Cova estaba muy descontrolado y algo ansioso, así que traer a Gregory en esa situación fue lo mejor para calmar los ánimos. Él ha demostrado que sabe sacarnos de aprietos”, destacó el piloto de los escualos.

Infante intratable

Infante continuó su relevo para el noveno episodio, para sellar el triunfo y además adjudicarse el séptimo salvado de la campaña con 1.2 innings de labor.

“Salí a atacar los bateadores, buscar tirar strikes. El catcher (Luis Villegas) me dijo que utilizara el sinker adentro para obligarlos a hacer swing desde el inicio y eso ayudó”, explicó el taponero. “El haber trabajado de abridor en la Liga Bolivariana, me hizo entrar en comodidad en situaciones de este tipo, para no tener descuidos en las últimas entradas”.

La Guaira llegó al tercer lugar de la tabla al empatar con Tigres con 10 victorias y nueve derrotas para cada uno, en el primer duelo ante esta novena en la serie particular.

Caracas / Pedro Felipe Hernández / Prensa Lvbp

Share This:



































Comentarios