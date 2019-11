Anzoatiguense Ángel Mendoza crece en el baloncesto argentino

Ángel Mendoza atravesó un largo camino desde Las Casitas hasta el baloncesto argentino (Foto: Cortesía)

El basquetbolista Ángel Mendoza continúa su progreso en Club Porteño, equipo de las divisiones menores del circuito rentado argentino, luego de partir del país en busca de labrar una mejor carrera profesional.

Nacido en Barcelona, este jugador de 21 años se marchó de Las Casitas para arribar a un territorio totalmente diferente al que estaba acostumbrado, no solo en lo climático, sino también al estilo de vida.

”Me tuve que adaptar al clima, porque aquí están las cuatro estaciones y el invierno es muy duro ya que hace mucho frío. Tienes que calentar más de una hora para entrar en calor antes de los partidos”, indica Mendoza.

Duro Comienzo

El espigado interno de dos metros de estatura recuerda los sacrificios que lo llevaron a estar donde está tras encontrarse tarde con la práctica de la disciplina y tener un mentor que enderezó su marcha tanto dentro como fuera del tabloncillo.

”Desde los 14 años yo trabajaba en las calles y un día tuve que trabajar cerca de la escuela de baloncesto Jonathan Machado. Observé el ambiente que tenían en las prácticas y me entusiasmó. Pedí un permiso en el trabajo, fui y ahí empezó todo”, contó.

”Allí me ayudó mucho el profesor Fernando Ortega (Entrenador y director de la academia) porque me daba muchos consejos, hablaba conmigo y me veía mucho futuro. Gracias a él evolucioné mucho a pesar de comenzar tarde a jugar”, agregó.

De ahí en más su mejora fue constante, siendo llamado a la selecciones del estado Anzoátegui en categoría cadete. También fue convocado a la preselección venezolana para menores de 17 años, aunque no fue parte de los 12 nombres que integraron el plantel definitivo.

”Aquella experiencia con la selección nacional fue muy satisfactoria porque me abrió muchas puertas y me di cuenta lo que es entrenar realmente como un profesional. Aprendí a tener más dedicación y ser más constante. Me impulsó a seguir adelante”, manifestó.

Contrato en el extranjero

Después de estar en la Vinotinto de las Alturas a nivel juvenil, Ángel vio la posibilidad de conseguir una beca en las instituciones educativas de Estados Unidos o militar en un equipo de la Liga Profesional de Baloncesto.

”Estuve buscando la oportunidad de ir becado a Estados Unidos de la mano del profesor Fernando Ortega, pero las cosas no se dieron como lo planificamos”.

Unión Vecinal de Trinidad (UVT), conjunto provincial de San Juan, Argentina, fue quien le ofreció salir al extranjero y contar con sus servicios.

”Me plantearon un proyecto de crecimiento con todos los gastos pagos. Casi una beca deportiva, así que permanecí con ellos un año y medio. Mejoraron mis condiciones de juego para buscar un mejor reto en equipos más fuertes”.

Metas

El futuro de este atleta anzoatiguense apunta a ascender dentro de las divisiones mejores del básquet en el sur del continente.

”Tengo planes de jugar en la segunda división porque me visualizo en un nivel más profesional. Soy muy joven todavía y sé que las cosas se van a ir dando poco a poco para seguir escalando”, proyectó.

Hasta ahora es el líder del Porteño Basketball en el comienzo de la Liga Zárate y Campana, torneo regional argentino.

Puerto La Cruz / Alejandro Jesús Fernández

