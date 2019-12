Luis Ugalde: Casos de Corrupción deben sancionarse severamente

El padre Luis Ugalde, exrector de la Ucab, pide al Estado que la justicia se apegue a la verdad / Foto: Archivo

El padre Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), señaló que los casos de corrupción, cuando se comprueban responsabilidades, deben ser sancionados severamente. Abogó por que se realice una investigación exhaustiva e imparcial que compruebe la inocencia de los diputados opositores señalados en la trama de corrupción que reveló el portal Armando.info, según la cual 8 parlamentarios, presuntamente, estarían involucrados en casos de sobornos con empresarios de los productos para las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

“La ética no solamente son convicciones. No puede haber ética en una sociedad, de manera generalizada, si no hay sanciones severas. Si en una sociedad, el sistema de premios y castigos no funciona adecuadamente, y la gente resulta premiada actuando de manera corrupta y el honesto resulta castigado; pues la sociedad está empujando a la gente a que sea corrupta”, dijo Ugalde, este jueves 5 de diciembre, en entrevista en Unión Radio.

El sacerdote exhortó al Estado a utilizar la justicia apegada a la verdad para determinar la culpabilidad de los implicados. “Todos debemos ir contra la corrupción”, puntualizó.

