Greta Thunberg, adolescente sueca de 16 años, es la persona del año / Foto: Paul White /AP

La joven activista Greta Thunberg dijo el miércoles que se sintió “un poco sorprendida” de que la revista Time la designara Persona del Año, aunque se ha convertido en el símbolo de un movimiento juvenil global que presiona por medidas para frenar el cambio climático.

Thunberg dijo a The Associated Press (AP), al salir de una conferencia climática de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Madrid, que quería dedicar el galardón a todos los activistas jóvenes. Su plan inmediato es regresar a su hogar en Suecia para tomarse un descanso durante las fiestas. “Si no descansas, no puedes continuar”, dijo la joven de 16 años.

Thunberg expresó la esperanza de que los gobiernos finalmente reciban el mensaje de los activistas sobre la necesidad de incrementar drásticamente los esfuerzos para combatir el cambio climático.

La adolescente sueca, que se ha convertido en la cara del movimiento juvenil, atrae a multitudes a las protestas y conferencias. Algunos elogian su activismo y sus discursos en los que reta a los gobernantes a tomar medidas contra el calentamiento global. Sin embargo, otros objetan su tono combativo.

“Por hacer sonar la alarma sobre la relación depredadora de la humanidad con el único hogar que tenemos, por llevar a un mundo fragmentado una voz que trasciende orígenes y fronteras, por mostrarnos a todos el posible aspecto de una nueva generación que se pone al frente, Greta Thunberg es la Persona del Año 2019 de Time”, dijo la publicación el miércoles en su página web.

Thunberg se encontraba en Madrid, donde habló ante la reunión de negociadores de la conferencia climática COP25 de la ONU.

Los ganadores de Time el año pasado fueron el periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi; el personal del diario Capital Gazette en Annapolis, Maryland, donde murieron cinco personas en una balacera; la periodista filipina Maria Ressa y los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo de la agencia de noticias Reuters.

