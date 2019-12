Diputada Yanet Fermín denunció asedio por parte de la Dgcim

Fermín denunció el hecho a través de un video que se viralizó en las redes sociales / Foto: Cortesía

Este viernes, la diputada a la Asamblea Nacional, Yanet Fermín, denunció que Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) asediaron su apartamento, ubicado en el municipio El Hatillo.

A través de un video divulgado en las redes sociales, Fermín aseguró que la comisión estaba integrada por tres funcionarios de la Dgcim, quienes supuestamente tenían una citación a su nombre, pero se rehusaron a mostrársela.

“En estos momentos me encuentro en el apartamento donde resido en Caracas. Tengo tres funcionarios del Dgcim en la puerta, esperando que los acompañe a la sede de Boleíta Norte. Les he manifestado que estoy en espera de mis abogados, que no les voy abrir la puerta”, expresó la parlamentaria.

Por su parte, el presidente (e) Juan Guaidó, acompañado de un grupo de diputados, se presentó en la vivienda Fermín.

“Estamos alineados en el futuro de este país y lo vamos a rescatar. Esta es una violación y no lo vamos a permitir. Hemos puesto el pecho una y otra vez y lo vamos a seguir haciendo en nombre de nuestra gente”, comentó el jefe del Parlamento desde el lugar.

Asimismo, Guaidó, aseguró que no permitirán más intimidaciones de parte de la “dictadura”.

Caracas / Redacción web





Share This:



































Comentarios