Deyna Castellanos se erigió como la primera mujer en ser Líder Maltín Polar

La futbolista Deyna Castellanos (centro) es la primera dama que representará a la marca de bebidas en la historia / Foto: Panorama

Con tan solo 20 años, la futbolista Deyna Castellanos se convirtió el jueves en la primera mujer en la historia en ser Líder Maltín Polar, informó Panorama este jueves en su sitio web.

La delantera venezolana nacida en Maracay, estado Aragua, ostenta importantes récords en su corta trayectoria, como el de goleadora histórica de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub 17 (11 tantos) y del Campeonato Sudamericano Femenino de Fútbol Sub 17 (14). Es la jugadora más joven en ser nominada al premio The Best Fifa (2017), a la edad de 18 años, y la atletas con más anotaciones en Juegos Olímpicos de la Juventud (7).

“Estamos muy contentos y orgullosos de presentarle al país a la primera mujer que pasará a integrar el grupo de Líderes Maltín Polar. Deyna, sin duda, es la indiscutible merecedora de esta distinción por su gran desempeño como atleta de alto nivel y por sus valores deportivos, que inspiran a nuestros jóvenes. Ella representa el espíritu de la marca a través de su esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo y la alegría que la caracteriza”, expresó Carlos Martínez, gerente de Mercadeo Deportivo de Empresas Polar.

Reacción

“Estoy muy feliz por la oportunidad de pertenecer a la familia de Líderes Maltín Polar, para mí es un honor ser la primera mujer que integra este grupo. Me siento orgullosa de unirme a mis compañeros José Altuve, Wuilker Fariñez, Gleyber Torres, Willson Contreras y Omar Vizquel, para representar esta marca y los sueños de los jóvenes deportistas venezolanos”, comentó Castellanos, quien recientemente culminó sus estudios en la Universidad Estatal de Florida, Estados Unidos y ahora se alista para definir dónde actuará a nivel profesional.

“Este reconocimiento representa un compromiso, ya que se traduce en la ilusión de muchas jóvenes deportistas que, como yo, anhelan cosechar grandes triunfos. Me alegra sumarme a ese sueño”, concluyó.

Maracaibo / Panorama / Redacción Web

