Estrenos navideños: una tradición que ahora se cotiza en dólares

Entre 45 y 50 dólares deben gastar habitantes del estado Anzoátegui para estrenar ropa en Navidad y Fin da Año / Foto: Archivo

Aun cuando no es una medida oficial, para nadie es un secreto que el país ya está, casi en su totalidad, dolarizado.

En la zona norte de Anzoátegui, sólo basta con recorrer el centro de Barcelona, alguna calle de Puerto La Cruz o un local ubicado en Lechería para observar cómo la mayoría de los comerciantes aceptan el pago de sus productos en moneda estadounidense.

Y es que una gran cantidad de habitantes, desde los que tienen una profesión hasta los que se dedican a cualquier actividad informal, manejan dólares en efectivo con total normalidad.

Es por ello que en 2019, los estrenos navideños (ropa y calzado) también se están cotizando en esta divisa en la mayoría de los locales comerciales y hasta en los puestos de los buhoneros.

Pero para la mayoría de la gente esto no es lo preocupante de la historia, realmente lo que le baja el ánimo a más de uno es el hecho de que cuando el precio de las diferentes prendas de vestir y zapatos se lleva a bolívares, se traduce en una cantidad de dinero exorbitante para quienes sólo perciben Bs 300 mil mensuales (este es el salario integral establecido por el Estado).

Este monto no alcanza ni para comprar una chemise de las más baratas, las cuales están valoradas, mínimo, en 10 dólares. Esto equivale a unos 420 mil bolívares si se toma como referencia una tasa promedio de Bs 42 mil por dólar (precio hasta el 6/12)

Y si se calcula el gasto por la la vestimenta completa (camisa, pantalón y zapatos) para una persona, ya sea para un hombre o una mujer, los 10$ se quedan cortos.

Costos detallados

El equipo de El Tiempo revisó los precios de este tipo de mercancía en varios comercios del área metropolitana y constató que una dama requiere de al menos Bs 1 millón 890 mil (serían 45 dólares si la tasa promedio se mantiene en Bs 42 mil) para poder comprar una blusa (10 dólares), un jean (15 dólares) y unas sandalias (20 dólares) de marcas no muy reconocidas.

Cabe destacar que este costo final en bolívares puede variar dependiendo de si sube el valor de la moneda extranjera.

“Lo peor de todo es que ya nadie te habla en bolívares sino en dólares. Yo he estado preguntando precios porque desde principios de año me puse a reunir dinero con mi esposo y en casi todos los negocios nos dicen los precios en dólares”, manifestó la técnico superior universitario Mariela Martínez.

En el caso de los hombres, los costos son relativamente similares, así que el golpe al bolsillo se siente en cualquiera de los géneros. Una camisa de vestir, muy buscadas por los caballeros para el 24 o 31 de diciembre, oscila entre $15 y $25 (Bs 630 mil y Bs 1 millón 50 mil), los zapatos entre 20 y 80 dólares (Bs 840 mil y Bs 3 millones 360 mil) y los pantalones entre 15 y 30 dólares, o su equivalente en bolívares.

Si el gasto total fuera de 50 dólares se estaría hablando de unos 2 millones 100 mil bolívares, sólo para vestir a un hombre.

Estos precios se repiten en la ropa y calzado para niños, aunque hay algunos sitios donde la ropa para los más pequeños de la casa es más costosa que la de un adulto.

“El papá de mis hijas me dio 100 dólares para los estrenos de ellas y los juguetes. Pareciera que es bastante dinero, pero prácticamente no alcanza porque los juguetes también son vendidos en dólares y algunos no bajan de $20. Estoy haciendo maromas para rendir el dinero”, expresó la ingeniero María Rincón.

Debido a estos altos costos, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Wael Raad, aseguró que no han habido “muchas ventas” hasta ahora. No obstante, aseveró que esta Navidad será más productiva que la de años anteriores.

“Es cierto que hay hiperinflación y que el poder adquisitivo del ciudadano es bajo, por lo cual no será fácil vestirse con ropa nueva en esta época. Sin embargo, ahorita hay mucha circulación de dólares y esto mueve el comercio. Hasta los mecánicos aprendieron a cobrar en dólares”, dijo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

Share This:



































Comentarios