Caribes superó a Águilas en en la despedida de Eliézer Alfonzo (+Fotos)

Eliézer Alfonzo se retiró como el máximo jonronero en la historia de la LVBP con 138 vuelacercas disparados / Fotos: Samir Aponte

Caribes de Anzoátegui (20-20) derrotó el viernes 10-6 a Águilas del Zulia (23-14) en el encuentro que marcó la despedida de Eliézer Alfonzo como jugador de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Alfonzo, slugger de 40 años, actuó como bateador designado de La Tribu en el tercer y último choque de una serie entre indígenas y rapaces que se disputó en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

En ese escenario, los dueños de casa se impusieron en cada uno de los duelos, mientras que los visitantes agudizaron su mal momento ya que con los tres reveses aumentaron a seis su seguidilla de tropiezos, su más larga en la temporada 2019-2020.

El hit del adiós

Alfonzo, un portocruzano conocido por su apodo de “El Matatán”, se fue de 3-1 en el último desafío de su carrera en la LVBP, donde participó en 805 duelos en 22 campañas y se retiró como el máximo jonronero en la historia del circuito con 138 cuadrangulares.

Su único imparable fue un sencillo, disparado en el segundo inning, frente al lanzador Ramón García.

Eliézer Alfonzo (50) bateó un sencillo en su último juego en la LVBP

Alfonzo también anotó una de las 10 carreras del equipo anfitrión, antes de abandonar La Choza en el séptimo capítulo, cuando fue reemplazado por el toletero emergente Edgar Sosa.

Fue su marcada 376 en una trayectoria en la que logró 504 empujadas y despachó 95 estacazos con una novena anzoatiguense para la que prestó servicios por 16 contiendas y con la que conquistó un premio Jugador Más Valioso (JMV) en la edición 2007-2008 de la Lvbp.

“Estoy con el uniforme con el que me vieron en el principio de mi carrera. Muy contento. No tengo más que pedirle más a la pelota, después de todos los logros que obtuve”, señaló Alfonzo en una entrevista concedida a Eduardo Acosta, periodista de Lvbp.com.

En la ceremonia previa al cotejo, “El Matatán” recibió un homenaje por parte de los miembros de la plantilla local, quienes le obsequiaron una franela autografiada con el número 50, el mismo que usó con un Anzoátegui al que ayudó a coronarse en la justa 2010-2011.

“Siempre me respetaron mi número aquí y lo agradezco. Los muchachos me dijeron que me quedara hasta enero, pero si sigo así ¿Entonces cuándo me retiro?”, bromeó un Alfonzo que también lució las franelas de Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita en la Lvbp.

Sobresalientes

En el juego que marcó el fin de la era del “Rey del Jonrón”, el receptor Gabriel Lino y el jardinero central Gorkys Hernández sacaron a relucir su poder.

Lino despachó un vuelabardas impulsor de tres rayitas en el segundo acto frente a García, para aumentar a tres su colección en el certamen y darles una ventaja de 3-1 a los dueños de casa.

Hernández empalmó un bambinazo de dos vueltas en el sexto episodio frente a José Mavare, para decretar un empate transitorio (6-6).

Lino se erigió como la figura del compromiso de ronda regular al acabar de 3-1 con una marcada y cuatro producidas.

Gabriel Lino (93) sacudió un cuadrangular impulsor de tres rayitas en el segundo inning

Hernández, quien sacó la bola por segundo choque seguido y suma tres batazos de largometraje en la zafra, golpeó de 3-2 con tres pisadas de plato y dos remolcadas.

Por las aves de rapiña destacó el inicialista Ángel Reyes, quien finalizó de 4-1 con un toque de pentágono y cuatro producidas, todas tras sonarle un cañonazo con las almohadillas repletas al relevista José Ascanio en el sexto inning. Con esa conexión llegó a dos palazos de circuito completo en la cita.

Lanzadores

Jean Carlos Toledo trabajó 1.1 capítulos en blanco y se acreditó la victoria, para mejorar su récord a 1-2. Léster Oliveros no concedió mayores libertades en idéntico número de “rollos” y se apuntó su quinto salvado.

La derrota recayó en Henry Rodríguez, serpentinero que toleró dos anotaciones en 0.2 entradas. Tiene un balance de 1-2 en el campeonato.

Caribes, ocupante del cuarto puesto de la tabla, descansará el fin de semana y regresará a la acción el 27 de diciembre cuando se mida con Tiburones de La Guaira (23-14) en el parque Universitario de Caracas, Distrito Capital.

Zulia, que comparte la cima con La Guaira, sostendrá una batalla sabatina con Leones del Caracas (16-19), séptimo, en la Sultana del Ávila. El partido se iniciará a las 4:00 pm.

Otras plazas

En el parque José Pérez Colmenares de Maracay, Tigres de Aragua (17-20), sexto, venció 5-2 a La Guaira.

En el coso Universitario, Caracas apabulló 9-1 a Margarita (14-25), colista, en un partido de combinados necesitados.

En el campo José Bernardo Pérez de Valencia, Magallanes (17-19), quinto, le ganó 8-7 a Cardenales de Lara (19-18), tercero.

Valencia / Joseph Ñambre

Share This:



































Comentarios