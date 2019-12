Diputado Ramón Flores renunció a su militancia en Voluntad Popular

El parlamentario aseguró que continuará en la lucha por la democracia venezolana de forma independiente. / Foto: Internet

El diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Flores, renunció a su militancia en el partido político Voluntad Popular (VP) por “inconformidades y discrepancias”.

En un comunicado, publicado en su Twitter, el parlamentario manifestó que no recibió apoyo de los líderes de la tolda naranja cuando lo requirió, a pesar del compromiso que, aseguró, mantuvo durante una década con VP.

“He estado inconforme con muchos acontecimientos. Para muchos no es secreto mi molestia, discrepancia e inconformidad con el trato recibido de la organización en el manejo de la situación política del país durante un largo tiempo. Esta reflexión que me ha llevado a concluir que no estoy cómodo, sin entrar en particularidades”, dijo.

El parlamentario aseguró que continuará en la lucha por la democracia venezolana de forma independiente, por el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos.

“Con convicción, luchando contra un régimen oprobioso, que encarcela y ha hecho emigrar a más de 5 millones de venezolanos y otros perseguidos buscando mejores oportunidades”, agregó.

Ramón Flores enfatizó que Venezuela debe enrumbarse por nuevos caminos y sugirió la evaluación sin mezquindad de nuevas estrategias. Recalcó que la Asamblea Nacional es el único organismo reconocido internacionalmente.

“Hagamos una sincera reflexión y mea culpa, y no acribillar al que disienta, cuando lo que tenemos que hacer en homogeneizar ideas y autocriticarnos para avanzar con pie firme”, expresó.

Caracas / Redacción web con información de El Nacional

