Rector de Notre Dame: la catedral frágil podría no salvarse

La catedral del siglo XII estaba en proceso de renovación en el momento del incendio / Foto: AP

El rector de la Catedral de Notre Dame dice que el hito de París aún es tan frágil que existe una “probabilidad del 50%” de que la estructura no se pueda salvar, porque los andamios instalados antes del incendio de este año amenazan las bóvedas del monumento gótico.

Monseñor Patrick Chauvet dijo que es probable que el trabajo de restauración no comience hasta 2021, y describió su “dolor” por el hecho de que Notre Dame no pudo celebrar los servicios de Navidad este año, por primera vez desde la Revolución Francesa.

“Hoy no está fuera de peligro”, dijo a The Associated Press al margen de la misa de medianoche de Nochebuena en una iglesia cercana. “Estará fuera de peligro cuando saquemos el andamio restante”.

“Hoy podemos decir que existe un 50% de posibilidades de que se guarde. También hay un 50% de posibilidades de que los andamios caigan sobre las tres bóvedas, por lo que, como pueden ver, el edificio aún es muy frágil”, dijo.

La catedral del siglo XII estaba en proceso de renovación en el momento del incendio accidental de abril, que destruyó su techo y colapsó su aguja.

Unos 50,000 tubos de andamios cruzaban la parte posterior del edificio en el momento del incendio, y algunos resultaron dañados. Eliminarlos sin causar más problemas es una de las partes más difíciles del esfuerzo de limpieza.

París / AP

Share This:



































Comentarios