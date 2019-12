Muere el compositor Jerry Herman de “Mame” y “Hello, Dolly!”

Jerry Herman era considerado un genio en el mundo del teatro musical / Foto: Jim Cooper /AP

El compositor galardonado con el Tony Jerry Herman, quien escribió la música alegre y optimista de clásicos como “Mame”, “Hello, Dolly!” y “La Cage aux Folles” (“La jaula de las locas”) murió el jueves. Tenía 88 años.

Su ahijada Jane Dorian confirmó su muerte a The Associated Press el domingo. Falleció de complicaciones pulmonares en Miami, donde vivía con su pareja, el corredor de bienes raíces Terry Marler.

Fue creador de 10 espectáculos de Broadway contribuidor de varios más. Herman ganó dos premios Tony a mejor musical por “Hello, Dolly!” en 1964 y por “La Cage aux Folles” (“La jaula de las locas”) en 1983. También ganó dos Grammy, por el álbum del elenco de “Mame” y por “Hello, Dolly!” como canción del año, así como el galardón del Centro Kennedy en 2010. De febrero de 1969 a mayo de 1969 tenía tres producciones originales de Broadway en cartelera.

El viernes las más importantes estrellas de Broadway le rindieron homenaje, incluyendo a Harvey Fierstein, quien escribió el libreto de “La Cage aux Folles” junto con canciones de Herman. “Perdimos a uno de los grandes”, tuiteó Fierstein. “Fue un colaborador y amigo por casi 40 años, no puedo agradecerle suficiente por su amor, confianza, impulso, apoyo y risas”.

El escritor y presentador Seth Rudetsky reconoció a Herman por escribir “Canciones emblemáticas de Broadway. Hermosas melodías y letras fantásticas”.

Herman compuso siguiendo la tradición de Rodgers y Hammerstein, era optimista en una época en la que otros en su profesión exploraban sentimientos y temas más oscuros. Tan solo vale la pena recordar algunas de sus canciones para revelar su profunda esperanza: “I’ll Be Here Tomorrow”, “The Best of Times”, “Tap Your Troubles Away”, “It’s Today”, “We Need a Little Christmas” y “Before the Parade Passes By”. Incluso el tema principal de “Hello, Dolly!” es una invitación para disfrutar de la vida.

Estilo único

Herman también tenía un sentido directo y sencillo de la melodía y sus letras tenían una cualidad natural y no forzada. A lo largo de los años, le dijo a AP en 1995, “los críticos me han etiquetado como el compositor popular y no el cerebral y eso estaba bien conmigo. Eso era exactamente lo que buscaba”.

Al recibir el Tony en 1984 por “La Cage Aux Folles”, Herman dijo, “este premio rompe para siempre un mito sobre el teatro musical. Ha habido el rumor por varios años que la canción simple, tarareable, ya no era bienvenida en Broadway. Bueno, está viva y muy bien en el (Teatro) Palace”.

Algunos creyeron que esa frase, “la canción simple, tarareable”, era un golpe sutil a Stephen Sondheim, conocido por canciones complejas y retadoras cuyo “Sunday in the Park with George” había sido superado por Herman. Pero Herman rechazó cualquier tensión entre estos dos gigantes del teatro musical.

“Solo un pequeño grupo de chismosos del espectáculo han tratado de crear constantemente un pleito entre el señor Sondheim y yo. Soy tan fan del señor Sondheim como ustedes o cualquier otra persona en el mundo y creo que mis comentarios al ganar el Tony por ‘La Cage’ claramente vinieron de mi gusto por que la comunidad de los espectáculos avalara las canciones simples y melódicas que habían sido criticadas por algunos críticos cerrados como algo pasado de moda”, dijo en una sesión de preguntas y respuestas de 2004 con lectores de Broadway.com.

El dramaturgo Paul Rudnick elogió a Herman por proporcionar “tal alegría”. Y el director y coreógrafo Matthew Bourne dijo que “las obras optimistas llenas de melodía y alegría (de Herman) vivirán para siempre”.

Nacimiento

Herman nació en Nueva York en 1931 y creció en Jersey City. Sus padres tenían un campamento de verano para niños en Catskills. Herman aprendió de forma autodidacta a tocar el piano y señaló que cuando nació su madre podía ver la marquesina del Winter Garden Theatre de Broadway desde su cama en el hospital.

Herman decía que le surgió el deseo por escribir musicales cuando sus padres lo llevaron a ver “Annie Get Your Gun” y tocó cinco de las canciones de Irving Berlin en el piano al regresar a casa.

“Pensé qué regalo le dio este hombre a un desconocido. Quería darle ese regalo a otras personas. Esa era mi gran inspiración, esa noche”, señaló a AP en 1996.

Tras graduarse de la Universidad de Miami, Herman regresó a Nueva York donde componía y tocaba el piano en un club de jazz. Tuvo su debut en Broadway en 1960 y contribuyó canciones para la revista “From A to Z”, junto con material de Fred Ebb y Woody Allen, y al año siguiente compuso la música original completa para un musical sobre la fundación del estado de Israel, “Milk and Honey”, el cual le valió su primera nominación al Tony.

“Hello, Dolly!”, protagonizada por Carol Channing, se estrenó en 1964 y tuvo 2.844 funciones, convirtiéndose en el musical de más larga duración de Broadway hasta ese entonces. Ganó 10 Tony y ha tenido muchas reposiciones, la más reciente en 2017 con Bette Midler como la protagonista, una viuda celestina del siglo XIX que aprende a vivir de nuevo.

“Mame” le siguió en 1966, protagonizada por Angela Lansbury, la cual tuvo 1.500 representaciones. La actriz entregó a Herman un Tony especial a la trayectoria en 2009 y en ese entonces dijo que creó canciones iguales a él: “vivaz, alegre y optimista”.

En 1983 Herman consiguió otro éxito con “La Cage aux Folles”, un musical dulcemente radical para su época, estrenado años antes de la lucha por el matrimonio gay. Era una adaptación fastuosa a una exitosa película francesa sobre dos hombres gay propietarios de un impresionante club nocturno drag en la Riviera. Incluía el himno gay “I Am What I Am” y tuvo 1.760 funciones.

Aunque no todo fue un éxito, tres de sus obras: “Dear World”, “The Grand Tour” y “Mack and Mabel” fracasaron en Broadway.

Más allá de las tablas

Muchas de sus canciones han ido más allá del teatro. Los patinadores sobre hielo británicos Torvill y Dean usaron la obertura de “Mack and Mabel” para una rutina con la que ganaron una medalla de oro en 1982. Mientras que el escritor y director Andrew Stanton usó las canciones de Herman “Put on Your Sunday Clothes” e “It Only Takes a Moment” para explicar la psique de un robot necesitado de amor que se dedica a comprimir basura en “WALL-E”.

Más adelante, Herman compuso una canción para “Barney’s Great Adventure” y contribuyó con la música hecha para la película para la televisión de 1996 “Mrs. Santa Claus”, que le valió una nominación al Emmy. Escribió su autobiografía “Showtune”, publicada por Donald I. Fine.

“No ha habido otra música que nos impresionara, que nos hiciera tararear y corear y respetarnos más que un majestuoso musical de Jerry Herman”, explicó Dorian.

A Herman le sobre vive su pareja, Marler, y sus ahijadas -Dorian y la hija de Dorian, Sarah Haspel-. Dorian comentó que todavía se están haciendo los planes para el servicio memorial del hombre cuyas canciones, dijo, “siempre están en nuestros labios y en nuestros corazones”.

Nueva York / Mark Kennedy / AP

