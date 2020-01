Gremio tiene esperanzas de que sector salud mejore en 2020

Los hospitales Razetti, el de Las Garzas, Cantaura y Aragua de Barcelona presentan carencia de servicios como el de agua y daños en la estructura / Foto: Rafael Salazar

Zuleida Cuiba, presidenta del Colegio de Enfermeros del estado Anzoátegui, aseguró que todos los trabajadores del sector salud cuentan con expectativas de que las condiciones del gremio mejoren este 2020.

Señaló que no han perdido las esperanzas de que Venezuela se recupere en materia económica y que pueda salir de la crisis humanitaria que, a su juicio, ha impedido que en los recintos hospitalarios de la entidad se ofrezcan servicios de calidad.

La dirigente aseguró que los profesionales de la salud siguen dejando sus sitios de trabajo por las condiciones en las que laboran, para irse del país o dedicarse a otros oficios.

Según afirmó, el gremio de enfermería exigirá sus derechos porque el sector asistencial está cada vez más deteriorado, se ha incrementado el nivel de pobreza y no ha visto soluciones a sus problemas.

Construir nuevos hospitales, añadió, o recuperar las instalaciones de Anzoátegui sería lo recomendable. ya que, por ejemplo, los hospitales Luis Razetti y Domingo Guzmán Lander de Las Garzas (IVSS-Instituto Venezolano de los Seguros Sociales-) tienen filtraciones y daños en sus paredes y techos.

Además señaló que el del IVSS, “que ha sido el que ha estado brindando mejor atención”, ha tenido que cerrar áreas como la de Medicina Interna y hospitalización por ausencia de personal y no estar condiciones aptas.

Puntualizó que los de Cantaura y Aragua de Barcelona no cuentan con servicio de agua ni drenaje de cloacas.

“Sin salud no hay vida”

Cuiba hizo un llamado a toda la colectividad a unirse a la lucha que han emprendido para defender el artículo 83 de la Constitución de la República de Venezuela, que establece que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado.

“Todos debemos unirnos para lograr que este derecho se cumpla. Cada ciudadano debe tomar conciencia de lo que estamos viviendo. No es justo que un paciente deba comprar todos los insumos para recibir atención en un hospital. Debemos entender que sin salud no hay vida y que no podemos avanzar con los mismos gobernantes porque ellos no están haciendo nada para solucionar los problemas”, sentenció.

Puerto La Cruz / MIlena Pérez

Share This:



































Comentarios