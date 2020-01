“Una Guerra Brillante” revive la rivalidad en el cine

"Una guerra brillante" es protagonizada por enedict Cumberbatch en el papel de Thomas Alva Edison y Michael Shannon / Foto: Cortesía

La visión, el poder y el gran prodigio de las mentes brillantes de la era industrial, en la lucha por establecer su legado e iluminar Norteamérica, llega a la gran pantalla con “Una Guerra Brillante”, el nuevo estreno de MundoDPelícula y Cines Unidos, cargado de drama histórico.

Protagonizada por Benedict Cumberbatch en el papel de Thomas Alva Edison y Michael Shannon como George Westinghouse, la cinta narra la épica historia de la feroz competencia por el control del mercado, distribución de la energía eléctrica y cuál de estos sistemas impulsaría el nuevo siglo, desatando así la guerra de las corrientes.

Alfonso Gomez‐Rejon (Me and Earl and the Dying Girl), dirige la película que cuenta nada más y nada menos que con el sello de autor de Martin Scorsese, en la producción ejecutiva, mientras el guion original lleva la firma de Michael Mitnick (Sex Lives of our Parents), quien además del tema histórico, profundizó en lo relacionado al aspecto personal y el entorno.

El reparto de alta factura lo conforman: Benedict Cumberbatch y Michael Shannon, co-protagonizado por Katherine Waterston, Nicholas Hoult, Tom Holland, Matthew Macfadyen y Tuppence Middleton.

Una Guerra Brillante, es considerada por la crítica como una obra maestra, quepodrás ver en todas las salas de cine, ubicadas en las principales ciudades del país, desde el próximo viernes 17 de enero.

Caracas / Redacción web

