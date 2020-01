Reportero Jesús Medina Ezaine será excarcelado en las próximas horas

Bertucci indicó que en las próximas horas habrá más liberaciones / Foto: Cortesía VTV

En nota publicada en el portal del canal Venezolana de Televisión, el dirigente del partido Esperanza por El Cambio Javier Bertucci, anunció que la Mesa de Diálogo Nacional que diferentes sectores minoritarios de oposición mantienen con el ejecutivo de Nicolás Maduro logró la liberación de 14 presos políticos y se debatió el nombramiento de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral.

Javier Bertucci informó que “para evitar ningún la lista de quienes serán liberados la integran: Manuel Bernardo Chacín , Yorman Joseth Linares Ramírez, Mitchell Alfredo Vargas Camacho, Jesús Medina Ezaine, Jesús Lira, María del Carmen Herrera, Luis Carlos Barrios Orozco, Emilio Cova, Carlos Eduardo Marrón Colmenares, Renzo Fuenmayor Miquelena, Nathalie Gallego Pereira, Jesús María Ocando, Rafael González Mergote y Nelson Guzmán Castellanos.

“Seguramente en las próximas horas, anunciaremos nuevas liberaciones como consecuencia de las negociaciones efectuadas en la Mesa de Diálogo Nacional”, sostuvo Bertucci.

El dirigente refirió además que fue discutida la posición fijada, respecto a lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional (AN) .

“La mesa de diálogo, siempre buscará la solución y la viabilidad para llevar al país a la estabilidad y no caer en una anarquía, siempre nos vamos a deslindar de cualquier acción que esté fuera de la institucionalidad del país. insistimos en la búsqueda del nombramiento del nuevo CNE, pedimos en este momento que se articule todo lo necesario para que esto ocurra. Que le demos respuesta al país en algo tan importante y se busque la manera de invitar a todos los diputados al hemiciclo, para lograr los acuerdos necesarios para este nombramiento”, indicó.

El excandidato presidencial solicitó al Gobierno Nacional, sea levantado el desacato de la AN y que la misma empiece a debatir y generar soluciones y leyes para el país, que puedan enrumbarlo hacia una prosperidad y un desarrollo.

“No podemos seguir manteniendo al país en una polarización y una situación de anarquía, donde no avanzamos a ningún lado. Pongamos los egos a un lado, creo que le llegó el momento al país de entender que los intereses aquí no deben ser partidistas, si no el pueblo venezolano“, aseveró Bertucci.

Share This:



































Comentarios