Guaidó nombrará junta Ad hoc de Conatel y llamó a manifestaciones

Guaidó sostuvo que nombrará nuevos embajadores / Foto: Cortesía

Durante una rueda de prensa en la localidad de El Hatillo en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció que en los próximos días nombraría una Junta Directiva Ad hoc de Conatel, así como designar embajadores en Bolivia, El Salvador y Uruguay.

Igualmente, hizo énfasis en avanzar en la presión interna, con acciones de calle lideradas por cada diputado en sus regiones.

El parlamentario recordó que la nueva Junta Directiva del Parlamento, encabezada por él en la presidencia, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeitia, Ángelo Palmieri y José Luis Cartaya, fue votada no solo por 100 diputados democráticamente electos sino por millones de venezolanos que han respaldado la Asamblea Nacional.

Asimismo, reafirmó que los periodistas y miembros de la prensa fueron asaltados y golpeados por ejercer su profesión. De la misma manera, hizo un reconocimiento al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, como el caso del Reino Unido “que no lo dejaron entrar y vieron en viva voz la lucha de los venezolanos”.

“Hoy cuando juraba hablaba de los que no tienen voz. Hoy nosotros estamos aquí representando al pueblo de Venezuela, a los que no tienen voz, a los presos políticos, a los zulianos que no tienen luz, a los merideños que no tienen gasolina, a los orientales que hacen cola por alimentos, estamos aquí por los profesores, por Venezuela y defender el derecho de los venezolanos”, recordó el mandatario.

Guaidó también hizo un llamado al General Padrino López para que le explique al país, porqué el Palacio Federal Legislativo está militarizado.

A la par del llamado a Padrino López, el líder opositor llamó a manifestaciones para los días jueves, viernes y sábado y adelantó que el martes próximo habrá otra movilización hacia el parlamento.

Agencias / Caracas

