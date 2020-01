Sintrasalud reclama por deudas a la gobernación desde el año 2018

Delegado de Sintrasalud señaló que han procurado reunirse con el gobernador y no lo han logrado / Foto: Rafael Salazar

Una deuda de bono de fin de año mantiene la gobernación del estado Anzoátegui con los empleados del sector asistencial desde el año 2018, según señaló José Igualguana, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud).

El vocero aseguró que las autoridades estadales han vulnerado los estatutos de la contratación colectiva al incumplir, además, con la entrega de uniformes y la dotación de útiles escolares para sus hijos, entre otros beneficios.

Indicó que por el pago de fideicomisos es otro de los reclamos.

Igualguana dijo que han solicitado insistentemente reuniones con el gobernador Antonio Barreto Sira y se las han negado.

Recalcó que en las ocasiones en que han pedido explicaciones sobre los pasivos, les han indicado que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) no ha entregado los recursos correspondientes para cancelarles.

“¿Desde 2018 no se han acordado que nos deben lo que nos corresponde? Nos preocupa que el día en que se acuerden de pagarnos ya eso no vaya a valer nada y no podamos comprar ni una harina”, dijo Igualguana.

Comentó que una gran cantidad de trabajadores ha dejado de asistir a sus puestos porque “no cuentan con los recursos para trasladarse diariamente”, y que por ello han recibido acosos y amenazas de despido.

“¿Cómo quieren que vayamos a trabajar si no nos pagan? No es porque no queramos ir sino que el dinero no nos alcanza para pagar pasaje, comer, mantener a la familia. El salario sigue siendo muy bajo y dependemos de eso”, comentó Igualguana.

Cargos

El secretario de Sintrasalud manifestó que los empleados están siendo recargados de trabajo en los distintos recintos hospitalarios debido a la falta de personal. Explicó que más de 400 cupos están disponibles y que la oficina encargada de llenar las vacantes no se ha ocupado de buscar profesionales.

“Le hago una invitación al gobernador para que se siente con los trabajadores de la salud y escuche los graves problemas. Nos sentimos desmejorados, cada día se deja de cumplir la convención, no nos pagan y para completar nos fichan y nos amedrentan”, aseguró.

Milena Pérez / Barcelona

Share This:



































Comentarios