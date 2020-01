Toletero de Caribes Denis Phipps fue designado como Regreso del Año

Phipps fue pieza clave para la clasificación de Caribes a los playoffs / Foto: Samir Aponte

El jugador de los Caribes de Anzoátegui Denis Phipps fue designado como el Regreso del Año de la temporada 2019-2020 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Phipps acumuló 165 puntos del grupo de 50 votantes, de los cuales 23 le dieron la opción para el primer lugar. Superó a Danry Vásquez (Tiburones), segundo lugar con 115 unidades, y también a Raúl Rivero (Cardenales), en el tercer puesto con 57 tantos.

“Primeramente le doy las gracias a Dios y a Venezuela. Uno no es de aquí, no es venezolano, e igual te toman en cuenta. Tuve unos años productivos y se acuerdan de eso. He ganado bastantes premios, pero este es bien satisfactorio porque volví a hacer lo que ya había hecho en esta liga”, sostuvo previo al segundo encuentro de la semifinal contra los Tiburones de La Guaira.

Phipps es sólo el segundo extranjero en ganar el galardón que lleva por nombre Luis Salazar. El primero fue Tom Evans, otrora antesalista de Cardenales, quien se alzó en la campaña 2009-2010.

Esta temporada el dominicano fue uno de los bates que encaminó a Anzoátegui a los playoffs. Fue colíder de jonrones con su compañero René Reyes (9), remolcó 28 carreras, anotó 27, alcanzó 72 bases, tuvo promedio de bateo de .306 y OPS de 1.019. Entre los guarismos destaca su porcentaje de embasado: .438, y eso no es casualidad.

“Lo que quise hacer fue ser un poco más paciente. Me puse a recibir un poco más de bases por bolas. Eso es parte del juego. Recuerden que un boleto puede ganar un juego, y más con el lineup que tenemos”, explica. “Los últimos años estaba buscando mucho los pitcheos contrarios y no los míos. Yo estaba acostumbrado a ser un poco más selectivo”.

La postemporada ha sido difícil para Phipps. En las primeras 14 apariciones de los playoffs, tiene .071 de average y .493 de OPS. En este momento no tiene un lugar en la alineación estelar de la Tribu, pero él encara eso con la sonrisa imborrable que tiene.

“Ya cuando estás en playoffs lo que quieres es ganar. Cuando no lo estoy haciendo yo, hay otro que se está encargando de eso”, comenta. “Ya a estas alturas no se trata de quien esté bateando y quién no, lo que importa es el trabajo colectivo, por eso a esto se le llama equipo. La meta es ganar”.

Redacción Web / LVBP / Caracas

Comentarios