Meryl Streep prestará su voz al cortometraje animado de Apple

La película de 36 minutos se estrenará en streaming el 17 de abril / Foto: AP

La ganadora del Oscar, Meryl Streep prestará su voz a un cortometraje ilustrado que celebra la Tierra.

Apple TV Plus dijo que Streep se unirá a Chris O’Dowd, Jacob Tremblay y Ruth Negga para dar vida al libro ilustrado de Oliver Jeffers “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth”.

La película de 36 minutos se estrenará en streaming el 17 de abril.

En la película, Tremblay interpretará a un niño de siete años que en el transcurso del día aprende sobre las maravillas del planeta de sus padres, interpretados por O’Dowd y Negga. Streep narrará.

La actriz no es ajena a prestar solo su voz a películas, ya que lo ha hecho en “Fantastic Mr. Fox” y “AI Artificial Intelligence”.

New York / AP

