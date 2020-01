Hank Azaria dejará de interpretar a Apu en “Los Simpson”

Azaria especuló que entre las opciones futuras está la transición de la voz del personaje a un actor indio / Foto: AP

Hank Azaria anunció que no tiene planes de seguir expresando al personaje de Apu en “Los Simpson”, según un blog de la industria. Pero eso no quiere decir que el propietario de una tienda de conveniencias para inmigrantes indios que Azaria revivió durante 30 años no sobreviva.

Los productores y Fox Broadcasting Co. no confirmaron la salida de Azaria o el fin de Apu, un personaje recurrente que ha generado críticas por reforzar los estereotipos raciales.

El actor, que es blanco, indicó el viernes a slashfilm.com que no hubo resistencia a la eliminación gradual de su voz.

“Todos tomamos la decisión juntos”, dijo Azaria. “Todos estuvimos de acuerdo en eso. Sentimos que es lo correcto y (nos sentimos) bien al respecto ”.

Apu Nahasapeemapetilon dirige el Kwik-E-Mart, una popular tienda en la comedia animada. Apu es conocido por su frase, “Gracias, ven de nuevo”.

Azaria especuló que entre las opciones futuras está la transición de la voz del personaje a un actor indio.

En 2017, el comediante Hari Kondabolu lanzó un documental, “El problema con Apu”, que examinó el impacto cultural del personaje.

Los Ángeles / AP

Share This:



































Comentarios