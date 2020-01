Joven anzoatiguense combate la censura informativa con las redes sociales

Miller Alvino comenzó a informar en plataformas digitales a los 15 años / Foto: Cortesía

Miller Alejandro Alvino Medina, es un joven anzoatiguense de 19 años de edad y estudiante de comunicación social, que con ayuda de las redes sociales se ha convertido en un reportero independiente sobre el acontecer regional, nacional e internacional.

Actualmente en su cuenta de Twitter (@Milleralvinom) posee más de 5 mil seguidores, mientras que en su Instagram (@milleralvinonews) más de 2 mil personas siguen sus publicaciones que abarcan temas de sucesos, política, locales, deportes y más.

“En vista de que medios de comunicación y periodistas estaban siendo censurados, a los 15 años me interesé por informar a través de Twitter”, explicó sobre sus inicios en las plataformas digitales.

Un trabajo con futuro

Alvino confiesa que espera lograr con su proyecto periodístico ser una voz de ayuda para las personas en un país en el que “reina la censura”. También desea que su nombre se convierta en una referencia dentro del periodismo.

A futuro, se visualiza con un medio de comunicación propio, diferente, consolidado, reconocido y respetado, que resalte internacionalmente y con el que espera ser motivación para estudiantes de periodismo.

“Es bonito escuchar cuando me dicen: Me enteré de tal cosa por ti, porque lo publicaste” resalta. El apoyo de su familia, profesores y amigos ha sido de gran ayuda en este transitar, no obstante, ese mismo apoyo es lo que hace que se sienta más comprometido con su trabajo.

En vista de que Miller Alvino también es estudiante universitario, confiesa que hay días en los que “colapsa” tratando de cumplir con las dos responsabilidades. Sin embargo, trata de distribuir su tiempo para hacer las dos cosas.

“El que no trabaja por lo que quiere, no merece lo que desea”, afirma. Alvino recomienda a otros alumnos de comunicación social, que como él quieran iniciarse en las redes sociales para informar, que no desmayen, se preparen y busquen consejos de profesionales.

Barcelona / Andrea Aroca

Comentarios