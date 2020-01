Árbol Naranja, una apuesta actual a los libros

Personas de todas las edades disfrutan de la buena lectura / Foto: Cortesía

A pesar de que actualmente la digitalización ha arropado todo cuanto está a su alcance, las alternativas tradicionales continúan vigentes.

Un ejemplo de esto lo da “Árbol Naranja”, un emprendimiento nacido en Lechería, estado Anzoátegui, y que proporciona a los amantes de la lectura títulos nuevos y usados.

“En el país no hay suficientes librerías y no todas las personas pueden dirigirse hasta un lugar para adquirirlos, así que me pareció ideal una tienda virtual donde cada quien pudiera tener sus libros favoritos por medio de las redes sociales”, manifestó Alexandra Álvarez, creadora del proyecto.

Según Álvarez, los ejemplares físicos continúan siendo una buena opción, a pesar de que las nuevas generaciones sean más apegadas a la inmediatez y la velocidad que permite internet.

“Hay cierta conexión a la hora de tener un libro físico, su olor, poder hojearlo, se vuelve tu compañero en las tardes y al viajar. Puede ser un poco romántico pero hay sentimientos que te unen a él”, reflexionó.

Beneficios

La también fotógrafa destacó que la lectura perfecciona la ortografía y el lenguaje, además de aportar conocimientos.

“Queremos brindar esta herramienta, pues sabemos que es capaz de generar cosas maravillosas en las personas”, enfatizó.

Puerto La Cruz / Oriana García

