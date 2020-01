Guaidó recibirá la Llave de Oro de Madrid el próximo sábado

El acto será en el ayuntamiento de la capital española / Foto: Internet

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, recibirá la Llave de Oro de Madrid por parte del alcalde de la capital española, José Luis Almeida, en una reunión que está pautada para el próximo sábado.

El acto se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, donde estarán presentes otros políticos españoles.

Este reconocimiento se da en medio de la diatriba política entre miembros del PSOE y del Partido Popular, ante la negativa de Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, de recibir al presidente encargado de la República de Venezuela.

Críticas a Sánchez

Ante la gira mundial de Juan Guaidó, eurodiputados españoles exigieron al jefe del gobierno que recibiera al también mandatario interino venezolano en Madrid.

Sin embargo, el líder del PSOE no se reunirá con Guaidó. Una portavoz del gobierno afirmó que un encuentro entre ambos líderes no sería posible porque no se discutió con anticipación en el Consejo de Ministros.

No obstante, se informó que sería la canciller Arancha González Laya la encargada de recibir a Guaidó.

Ante tal negativa Esteban González Pans, del Partido Popular, aseguró avergonzarse ante la actitud de Sánchez.

“Me avergüenza que no tenga la gallardía de recibir como merece y con la dignidad que merece al presidente de todos los venezolanos. Le exijo que rectifique y se reúna con él en Madrid”, demandó.

Partido Popular

El alcalde de Madrid es miembro del Partido Popular, oposición de Pedro Sánchez. Otros líderes del mismo partido político han rechazado la actitud de Pedro Sánchez frente a la visita de Guaidó a España.

“España tiene que ayudar a los venezolanos a poner fin a la atroz dictadura de Maduro y a encauzar sus pasos hacia unas elecciones libres y transparentes. ¿Sánchez no le recibe porque no quiere? o ¿no le dejan sus socios de Podemos?”, se preguntó Pablo Casado, presidente del Partido Popular.

Madrid / Redacción web / Con información de El Nacional

