Personal del Razetti exige recuperación de áreas de descanso

Los roedores y mosquitos se introducen en las habitaciones debido a que las ventanas no tienen vidrios / Foto: Arturo Ramírez

Las habitaciones de descanso del personal médico del hospital universitario Luis Razetti de Barcelona tienen un sinfín de deficiencias que dan la sensación de cualquier cosa, menos de comodidad.

Sin vidrios en las ventanas, con roedores e insectos, sin aire acondicionado, impregnadas de malos olores y sin servicio de agua. Así se encuentran los cuartos de doctores y enfermeras en varios pisos del recinto, entre ellos el de cirugía general. El delegado de prevención del centro de salud, Edisson Hernández, aseguró que en reiteradas oportunidades han notificado que esos sitios no están aptos para ocuparlos, pero ha sido en vano porque no han sido mejorados.

Una trabajadora que prefirió no dar a conocer su nombre por temor a represalias, indicó que han hablado con la directiva y la jefatura del departamento para que les ofrezcan condiciones que les permitan descansar y no lo han logrado.

Detalló que las cerraduras de las puertas y de los casilleros están violentadas, por lo que sus guardias transcurren bajo el temor de ser víctimas de robos, como ya han ocurrido varias veces. “Estamos expuestos a padecer paludismo, dengue e infecciones causadas por las heces y orina de las ratas que se meten por las ventanas”, aseguró.

La falta de electricidad es otra de las deficiencias que los afecta.

“Estamos en estado de emergencia. Hemos planteado el problema y no nos escuchan. Ya no sabemos qué hacer. No tenemos bienestar laboral, se acabó nuestro confort. No sabemos a quién reclamarle”, manifestó Hernández.

Milena Pérez / Barcelona

Share This:



































Comentarios