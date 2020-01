Astro de los Lakers Kobe Bryant murió en accidente de helicóptero en Los Ángeles

Bryant dejó una huella en la NBA / Fotos: Cortesía

Según el medio estadounidense especializado en temas de farándula TMZ, el exastro de la NBA Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero en localidad de Calabasas, Los Ángeles, este domingo.

Kobe viajaba con al menos otras tres personas en su helicóptero privado cuando se cayó. Se produjo un incendio. El personal de emergencia respondió, pero nadie a bordo sobrevivió.

Los testigos del siniestro indicaron que escucharon el motor del helicóptero estallar antes de que se detuviera. Las llamas y el humo cubrieron gran parte de la escena, la causa oficial del accidente se encuentra actualmente bajo investigación.

Tras conocerse la noticia el mundo del deporte quedó en schok y de inmediato los mensajes de pesar inundaron la red social Twitter.

Sitio donde se estrelló el helicóptero donde viajaba Braynt

Ciento de personas con pancartas y camisas de los Lakers con el número de Bryant se acercaron al Staples Center de Los Ángeles, la casa que albergó al basquetbolista por 20 años, quien además fue convirtió en leyenda del equipo al erigirse como tercer anotador histórico de la NBA.

Justo la madrugada de este domingo, otra figura de la NBA Lebron James, superaba la marca de Bryant y este dedicó su último Twett al logró “The King” que ahora viste la camiseta de los laguneros.

@kobebryantContinuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644

El último Twett de Kobe fue para felicitar a LeBron por superar su marca

Un medio local de Florida reportó que entre las víctimas del accidente, además de Bryant están sus cuatro hijas.

Aficionados llegan al Staples Center de Los Ángeles para rendir homenaje a Kobe

TMZ / Redacción Web / Puerto La Cruz

