Jugadores de Ciudad Vinotinto ganan experiencia con equipo Sub 13

jugadores categoría 2009 están haciendo pretemporada con el equipo Sub 13 de Ciudad Vinotinto (Foto: Estephany Villarroel)

Con el objetivo de ganar roce y sumar conocimientos en su formación como futbolistas, 6 jugadores que hacen vida en la Academia de Ciudad Vinotinto, entrenan con el equipo Sub 13 nacional.

Alessandro Migliorini, Enmanuel Zerpa, Máximo Montero, Rubén Freites, Rafael Rodríguez y Luis Martin, son los jovencitos de la categoría 2009 que han tenido la oportunidad de compartir prácticas con el entrenador Víctor Bucarito y la plantilla que tuvo un gran rendimiento durante la temporada pasada.

“Me siento muy bien porque esto es un nuevo aprendizaje, nuevos conocimientos que me permitirán ser un mejor jugador”, dijo Enmanuel Zerpa.

Para Máximo Montero, ha sido una gran experiencia que ha aprovechado al máximo. “Hemos aprendido muchas cosas, disciplina, pases, remates, recepción de la pelota, controlarla de pecho, hacer trucos y todo eso”.

Pero no solamente han participado jugadores de posición, el portero Rubén Freites también tiene su espacio con el equipo. “La verdad es que me gusta bastante porque me fortalezco y a la hora de volver con mi categoría, me siento mejor. He ganado resistencia”, dijo.

Han sido minutos valiosos para estos jugadores de la Academia Ciudad Vinotinto, pues el roce con futbolistas que compiten contra otros equipos del país, le permitirán seguir avanzando en su desarrollo en el fútbol base.

Lechería / Prensa Ciudad Vinotinto / José Antonio Poito

