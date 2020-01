Granado, Dellán, Fernández y Rivas lideran el equipo venezolano de taekwondo

Yohandri Granado es considerada la promesa del taekwondo venezolano / Foto: Andrés Henríquez / Prensa FVT

Desde el 9 hasta el 12 de marzo el Palacio de los Deportes de Heredia de Costa Rica será el escenario del Preolímpico de Taekwondo, previo a Tokio 2020, en el que según la Federación Venezolana de la disciplina (FVT), el tricolor estará representado por cuatro atletas: Yohandri Granado (-58 kilogramos -kg-), Virginia Dellán (-49kg), Carolina Fernández (+67kg) y Carlos Rivas (+80kg).

Por ránking olímpico de la World Taekwondo, Venezuela no tuvo ninguna oportunidad: bajó a más de 50 posiciones en las clasificaciones mundiales y olímpicas. Desde el 2017 al 2019, la Selección Nacional de la disciplina solo participó en nueve competencias internacionales. Costa Rica, es la última oportunidad para el segundo deporte con más medallas olímpicas en la historia deportiva nacional (cuatro preseas).

“Tengo la motivación al máximo. Creo que lo más importante en esta etapa es poder salir del país, tener una última fase de preparación que nos permita ajustar tiempo, distancia y concentrarnos lejos de aquí. El panorama no es fácil, pero tampoco es imposible porque somos un deporte con tradición olímpica”, señaló Granado.

Granado, de 21 años, actualmente es considerado el atleta más destacado del taekwondo venezolano: En dos años ha superado a seis atletas que están ubicados en el top 15 del mundo. Entre sus logros (con apenas medio ciclo olímpico), sobresale el subcampeonato suramericano en Cochabamba 2018. Durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Yohandri, el atleta más joven del evento, cerró en la quinta posición y venció a Luis Pie de Dominicana (Bronce en Río 2016).

Dellán, talentosa

A su vez, Dellán, quien vive su segundo ciclo olímpico y reeditó sus títulos bolivarianos (2013, 2017), suramericano (2014, 2018) y el triplete de bronce en centroamericanos (2010, 2014, 2018), destacó la importancia que existe en Costa Rica de sumarse a la justa olímpica, donde solo los finalistas de cada categoría, ganarán el boleto a Japón.

“Es una gran oportunidad y que significa mucho para todos y cada uno de nosotros. Un Preolímpico, y en especial este, es una competencia de una gran exigencia física y sobre todo mental por lo que está en juego”, comentó Dellán, ficha deportiva de Anzoátegui.

Este 2020, Rivas, oriental que superó una serie de lesiones entre 2017 y 2018, regresa a la división peso pesado, donde ha logrado el 90% de sus resultados internacionales en octágonos de los cinco continentes.

“Yo soy un guerrero y siempre lo he demostrado. He atravesado procesos muy difíciles que me han hecho más fuerte en los últimos dos años, pero aquí sigo, con mi sueño intacto de representar a mi país en unos Juegos Olímpicos”, sostuvo Rivas.

Para Fernández, el sueño sigue intacto. Fernández tiene 10 años representando a Venezuela y recibe por primera vez la oportunidad de buscar el cupo en un preolímpico. En Santa Marta 2017 y Cochabamba 2018, “la maracucha” se quedó con las preseas de plata. En Barranquilla 2018 cerró con bronce y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 concluyó en la quita posición. Carolina también se montó en el podio en abiertos mundiales.

“Me siento bien, enfocada, preparada y segura de mí. He entrenado mucho a pesar de todas las limitaciones que tenemos como deporte, las ausencias internacionales y el descenso que tenemos en el ranking. Somos del tamaño de este gran compromiso que tenemos con el taekwondo y con Venezuela”, expresó Fernández.

Puerto La Cruz / Andrés Henríquez / Prensa FVT

