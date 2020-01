Presidenta de Sinvema Anzoátegui asegura que el sector educativo vive una tragedia

Maira Marín (izquierda) aseguró que el PAE no llega completo a las escuelas / Foto: Archivo

“Lo que vive el sector educativo en toda Venezuela es una catástrofe, una calamidad, una tragedia. Los educadores anda es buscando la forma de sobrevivir, una importante cantidad de escuelas se están cayendo y el gobierno se hace el sordo. Actúa como si nada pasara”. Esa fue la afirmación de Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en el estado Anzoátegui.

La lucha que han emprendido los profesionales de la educación por sus reivindicaciones laborales aún no ha acabado. Según comentó la representante del gremio en la entidad, las acciones de protesta apenas empiezan y el mensaje ya no irá direccionado hacia las autoridades estadales sino a las nacionales.

Marín explicó que en vista de que han agotado todas las instancias programadas para exigir estabilidad laboral y no han obtenido respuesta de ningún ente empezarán asambleas para planificar medidas “más radicales y contundentes” en conjunto con los demás sectores.

“Los maestros estamos cansados de que se viole la contratación colectiva, del acoso, de las deficiencias que están presentes en las instituciones y de la infinidad de factores que nos hacen cada día más difícil trasladarnos a nuestros sitios de trabajo. No es que no queramos ir, es que no tenemos cómo hacerlo”, recalcó.

Entre las deficiencias que presenta el sector educativo en Anzoátegui, Marín mencionó al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Indicó que de éste sólo reciben pasta o arroz y que los representantes y demás miembros de las instituciones “se las ingenian para agregar la proteína animal y demás ingredientes nutritivos”. Así mismo aclaró que no todas lo reciben.

“Condenados a morir”

La presidenta de este sindicato rechazó que ante la falta de seguro de salud y poco poder adquisitivo para costear medicinas, los empleados estén “condenados a morir”.

Denunció que este martes 28 de enero tuvieron que enterrar en una urna improvisada, a un profesor del municipio Carvajal que dedicó 29 años a educar por no contar con seguro funerario ni poder pagar el servicio.

A su vez lamentó que actualmente muchos se hayan visto en la obligación de dedicarse a otros oficios, como limpiar casas los fines de semana, a fin de obtener mejores ingresos que los que les paga el Ministerio de Educación.

Sin ayuda estadal

Marín señaló que la mesa de diálogo que se estableció en la gobernación está paralizada porque Daría Marchel de Millán, directora de Educación de la entidad, no ha querido reunirse con las autoridades para solventar los problemas que aquejan a los educadores del estado.

Barcelona / Milena Pérez

