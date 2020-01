AN denuncia medida arbitraria de Parra de impedir acceso a edificio administrativo

Carlos Berrizbeitia culpó a los seguidores de Luis Parra de impedir que los diputados accedieran a la AN / Foto: La Patilla

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Berrizbeitia, denunció que, este miércoles del 29 de enero, funcionarios de seguridad impidieron el acceso a la sede administrativa del parlamento que funciona en el edificio José María Vargas. Refirió que recibieron denuncias sobre supuestos cambios de cerradura a todas las oficinas para impedir que se instalen las comisiones permanentes.

Cree que la medida obedece a que se corrió el rumor de la instalación de las comisiones y “si no tienen quórum para hacer las plenarias, menos tienen para conformar las 15 comisiones. Quieren evitar que se evidencie la mayoría”.

El parlamentario también responsabilizó a la actual administración, dirigida por el diputado Luis Parra, de cualquier violación de los derechos humanos a cualquiera de los trabajadores.

“¿Cuál es el miedo, Nicolás, por qué cambiar cerraduras y no dejar entrar? No te gusta que te llamen dictador, no te gusta que te digan violador de los derechos humanos y desde el 5 de enero has violado la Constitución”, aseveró.

Condena

La diputada Bolivia Suárez condenó la medida impuesta por la directiva denominada “Clap”, presidida por Parra, de impedir el acceso a la sede administrativa del Parlamento.

En tal sentido, la parlamentaria sostuvo que la situación es muy grave y aseguró que “van a tratar de sembrar las oficinas de los diputados de la unidad y las comisiones. Borrar expedientes que incriminan a los asambleístas ‘Clap’ en corrupción. Igual están manchados y repudiados por la sociedad civil que los desprecia y condenan por vendidos”.

Caracas / Corresponsalía

Comentarios