Urepanz: empleados públicos no nos quedaremos de brazos cruzados

José Hurtado señaló que están dispuestos a reunirse con organizaciones políticas nacionales e internacionales / Foto: Rafael Salazar

José “Cheo” Hurtado, presidente de la Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), aseguró que aunque han realizado manifestaciones en distintos sitios para exigir mejoras presupuestarias, no han recibido respuestas. Por ello, continuarán en la calle y se apegarán aún más a la ley para exigir sus derechos.

Señaló que están dispuestos a sentarse con cualquier instancia política nacional e institucional hasta que les hagan efectivos los beneficios contractuales que se ganaron con la lucha de los sindicatos hace 50 años.

Manifestó que los trabajadores públicos se sienten metidos en un campo de concentración.

“Es injusto que la gente que no hace nada reciba dinero por el carnet de la patria y que nosotros, que trabajamos todos los días, recibamos sólo migajas. No tenemos seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) ni cómo pagar una consulta médica. Si vamos a un hospital público tenemos que conseguir hasta las inyectadoras porque no hay insumos ni medicinas. Nos sentimos metidos en un campo de concentración”, enfatizó.

Destacó que buscarán “despertar la conciencia, derrotar el conformismo y desmontar la idea de que se trata de una lucha de sindicatos” para de esa manera lograr verdaderos cambios en el país.

Hurtado aludió al éxodo de venezolanos para lamentar que muchos trabajadores han tenido que migrar a otros países para sostener a sus familias, e indicó que el día sábado harán una asamblea con todos los gremios sindicales para determinar las próximas acciones de protesta.

El dirigente gremial aún no sabe qué estrategias implementarán, pero se mostró convencido de que no se quedarán de brazos cruzados.

“Si ellos se dieran cuenta de cómo vienen a trabajar los empleados en las mañanas, sin comer. Se debaten entre comprar comida o productos para lavar la ropa”. Aseguró que están en la indigencia

Jubilados

Agradeció que el gobernador del estado, Antonio Barreto Sira, haya aprobado la jubilación de 715 empleados del sector obrero, educativo y administrativo, aunque estimó que el pago correspondiente será “una miseria” por la creciente hiperinflación.

Milena Pérez /Barcelona

