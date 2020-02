Maduro asumió responsabilidades en la crisis nacional

El líder chavista puntualizó que debe cambiarse lo negativo, así como la ética y la moral del país

El mandatario Nicolás Maduro asumió la responsabilidad que tiene en el estado de la infraestructura de Venezuela, en su discurso de apertura de actividades judiciales de este año.

Durante la exposición del informe de gestión del año 2019 dijo que el pasado jueves, al transitar por Catia “sintió que estaba en Bagdad”. Esto en referencia al deterioro de las vías publicas en ese sector de Caracas.

Además, de acuerdo a información de El Nacional, criticó la ausencia de la Misión Venezuela Bella en la zona y del asfaltado de las calles.

“No podemos engañarnos, si bien es cierto que impulsamos planes, no podemos hacernos los locos”, expresó. “Se lo dije a los alcaldes y a los gobernadores, no permitamos que nos caigan a coba, hay cosas que están mal. No es por culpa de Donald Trump, es por culpa de nosotros”.

El líder chavista puntualizó que debe cambiarse lo negativo, así como la ética y la moral del país.

“Debemos cambiar para mejor, para bien, y es ahora. No es para mañana. No se sientan ofendidos”, acotó.

Puerto La Cruz / Redacción web

