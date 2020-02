Murió a los 103 años el legendario actor de Hollywood Kirk Douglas

El patriarca de los Douglas participó en casi un centenar de películas / Foto: Cortesía

La leyenda de Hollywood Kirk Douglas ha fallecido este miércoles a los 103 años de edad, informó su familia en un comunicado publicado por medios de comunicación estadounidenses.

“Con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años”, informó uno de sus hijos, el también actor Michael Douglas, en una nota difundida por la revista People.

El actor que protagonizó casi un centenar de películas, entre las que destacan Spatracus, Gunfight at the O.K. Corral, Lust for Life y 20,000 Leagues Under the Sea, fue nominado a tres premios Primetime Emmy y a tres Oscar. Recibió un Premio de la Academia honorario.

“Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada del cine que vivió hasta bien entrada su época dorada, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía marcaba una pauta a la que todos nosotros debíamos aspirar”, expresó su hijo.

Nació en Nueva York en 1916.

