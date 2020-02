Aray: no se deben abarrotar los hospitales sólo por gripe o fiebre

La prevención y protección es primordial para tratar a posibles contagiados / Foto: Arturo Ramírez

“Es una situación de alarma y alerta, pero no debemos salir todos corriendo al médico porque tengamos gripe o fiebre”. Así lo recomendó el director regional de Salud y presidente del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), Omar Aray, ante la preocupación de la población por el brote de coronavirus que se registra en la ciudad de Wuhan, en China, y que se está expandiendo por varias naciones, pese al cerco epidemiológico que manejan en el país asiático.

Hasta la fecha, más de 4 mil personas han sido infectadas, y más de 100 han fallecido, por con el síndrome viral que se complica con afecciones respiratorias, tos y fiebre.

Aunque en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Salud publicó en su página web un comunicado en el que informa que no hay casos sospechosos ni se ha confirmado la presencia del coronavirus en el país, la autoridad única en Salud en la región anzoatiguense resaltó que para “nosotros no hay distancia. Hoy estamos aquí y mañana podemos estar en cualquier parte del mundo”.

Es por eso que se creó la alerta a nivel nacional y en el caso del estado, el área epidemiológica preparó a todos los distritos para cualquier situación presente.

“Una de las principales cosas que debemos tomar en cuenta es que si viene una persona con un síntoma gripal muy acentuado, hay que hacerle el interrogatorio de dónde ha estado, si ha tenido relación con alguien que haya viajado a China y notificarlo inmediatamente”, explicó.

Viral

Para Aray, estas preguntas son fundamentales a fin de tomar medidas urgentes.

Indicó que la población anzoatiguense no debe abarrotar los ambulatorios y hospitales por sólo tener parte de los síntomas. Como ejemplo dijo que actualmente en la entidad hay un síndrome gripal “bastante aparatoso”, que mantiene a los afectados con cuatro o cinco días de fiebre y tos, algo muy frecuente con una afección respiratoria.

“Nosotros creemos que en este caso se trata de un virus de influenza que está circulando, de esos que tenemos periódicamente, pero que no guarda relación con lo que se está presentando en China”, resaltó.

Aparte de estudiar el contacto de la población con viajeros de las zonas afectadas, Benito Rodríguez, internista-neumónologo del hospital Domingo Guzmán Lander, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) de Las Garzas, aseveró que el coronavirus se diferencia de una gripe porque pasa sola y en esos casos, no todos, puede complicarse hasta llegar a la muerte del paciente.

Explicó que un virus normal se manifiesta con fuerza durante un lapso de tres a cinco días. “Después de 10 días, en la mayoría de los casos leves o moderados, debe estar autolimitado. En los severos, el paciente se pone tan débil que se deshidrata, se le baja la oxigenación y queda hospitalizado”, expresó.

¿Cuándo acudir al médico?, el especialista recomendó hacerlo a las 72 horas, si persiste el malestar con fiebre.

Aray mencionó que además de los antecedentes epidemiológicos, de haber estado en los lugares de contagio, la gripe normal se complica más rápido si hay posible neumonía, procesos bacterianos y dificultad para respirar, lo que pueden conducir a la muerte.

“Y es algo que no tiene tratamiento específico. Ahorita la gente que tiene gripe toma cualquier medicamento antibacteriano, como Azitromicina, pero los antibióticos no actúan contra los virus, son para bacterias, y es más un efecto psicológico que la incidencia que puede tener el medicamento como tal. Lo demás es sintomático, mejorar la fiebre y los síntomas generales con antipiréticos, analgésicos y no excederse en algunas cosas para que no pueda complicarse el problema”, señaló el director regional de Salud.

¿Preparado?



Al consultársele si el sistema de salud en Venezuela está preparado para recibir y atacar el virus que se registró por primera vez en Wuhan, China, Aray manifestó que la afección es algo nuevo para América y el mundo, por lo cual se debe observar con mucha determinación lo que hacen “los chinos” para contrarrestar la situación, para tomar a nivel nacional y regional la experiencia. Todo ello de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la cartera ministerial en el país.

“Cada quien tiene que prepararse para tratar a estos pacientes, porque no hay algún medicamento para combatir el virus. Pero si me dices que no tenemos insumos, te puedo responder que cuando hay una emergencia los insumos van a salir de donde sea para atacar la situación y lo que nosotros tenemos, principalmente, es que informarles a nuestro personal sobre la sintomatología y todo lo que haya que hacer porque esos pacientes no pueden andar deambulando por las emergencias de los hospitales, deben tener un área de aislamiento”.

Para el especialista Benito Rodríguez, quien también se desempeña en un centro público, el sistema de salud no está preparado ni siquiera para la cotidianidad.

“Yo trabajo en un hospital y me cuesta resolver. Trabajo más ahora. Antes tú hacías la orden y se cumplía en forma efectiva en máximo 72 horas y ahorita no, el paciente lleva la carga y él no puede solo. Por supuesto, lo mínimo que debe tomarse son las medidas preventivas, el bloqueo ante la llegada, porque definitivamente va a venir es de afuera”, aseguró el especialista.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

Share This:



































Comentarios