Capriles desde Anzoátegui: “Hay que persistir hasta que logremos el cambio”

Capriles pidió a los militantes que abran el debate en los municipios para buscar una solución a la crisis que vive el país / Foto: Samir Aponte

“Es una lucha desigual, pero tenemos que jugar con inteligencia. Hay que persistir hasta que logremos el cambio en el país”. Este fue uno de los tantos llamados que hizo el exgobernador de Miranda y líder nacional de Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles Radonski, durante el comité político ampliado del partido realizado en Anzoátegui, específicamente en el Centro de Profesionales (Cepro), ubicado en Lechería.

El dirigente opositor, en su discurso de un poco más de 10 minutos, hizo énfasis en que la militancia de la tolda aurinegra debe abrir el debate en los diferentes municipios del país, a fin de que las bases propongan alternativas para salir de la crisis que se está viviendo en Venezuela.

“Mi motivo para venir a este estado es para abrir el debate. Estamos en un bache, nos metimos allí, pero tenemos que buscar una estrategia para salir del bache. Quienes quieran cambio, busquemos hechos políticos. Debemos ir al debate para tomar decisiones en favor del país. (Nicolás) Maduro se siente confiado porque tiene el apoyo de los militares, pero si los militares le quitan el apoyo, Maduro se evapora”, expresó.

Capriles exhortó a la militancia y dirigencia a visitar las comunidades para lograr organización. “Tenemos mucho twitter, mucho teléfono y pocos pasitos en la calle, así no vamos a construir una mayoría. La mayoría se construye en la calle, en los barrios donde están los venezolanos que sufren la crisis”, aseveró.

En cuanto a la polémica desatada en torno a los diputados nacionales Luis Parra, José Brito y Conrado Perez, acusados de ser parte de la llamada “Operación Alacrán”, el excandidato presidencial reiteró que ellos ya están fuera del partido.

“Esos señores no tienen nada que ver con nosotros. PJ no tiene problemas internos, aquí lo que hay son debates, no nos vendemos. Sin embargo, no dicen que la operación continúa, así que al que le gusta la plata y quiera enchufarse váyase para otro lado. Estamos aquí (en el partido) para ser distintos”, acotó.

Momentos previos

Antes de tomar la palabra el líder nacional de PJ, representantes de 16 municipios de Anzoátegui y tres de Sucre tuvieron un derecho de palabra.

La mayoría de los que hablaron coincidieron en que se debe fortalecer la unidad y la organización antes de emprender cualquier lucha. Además, señalaron que los militantes de la tolda deben estar preparados para cualquier escenario que se presente.

Capriles estuvo acompañado en el acto por los diputados nacionales Juan Pablo Guanipa, Carlos Andrés Michelangeli, Yajaira de Forero y Tatiana Montiel, así como por los dirigentes del partido Carlos Ocariz y Ednison Ferrer, entre otros.

Lechería / Jesús Bermúdez Pino

Share This:



































Comentarios