Gremio de salud no descarta “hora cero” de continuar incumplimiento de convenios

El secretario de Sintrasalud aseguró que iniciarán protestas si no les cancelan a finales de este mes / Foto: Archivo

Ignorado. Así dijeron sentirse los dirigentes sindicales y trabajadores del sector salud, dependiente de la gobernación del estado Anzoátegui.

José Igualguana, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Anzoátegui (Sintrasalud), denunció que “por la división política que existe entre el gobierno central y el regional no han sido aprobados los recursos para el pago del fideicomiso de las prestaciones sociales que nos deben desde el mes de diciembre de 2019”.

En la deuda también se encuentran acumulados 20 días de aguinaldos y 105 de bono vacacional, desde 2018, mencionó Igualguana.

Aseguró que de no obtener respuestas, a finales de este mes iniciarán acciones de calle en las distintas sedes gubernamentales para reclamar estos y otros beneficios de la convención colectiva que están siendo desconocidos, entre ellos pago de uniformes, útiles escolares y juguetes para sus hijos.

El dirigente hizo un llamado al mandatario regional Antonio Barreto Sira, a fin de que agilice los trámites correspondientes o que se instale una mesa de trabajo en la que se unifiquen fuerzas si es que el Ejecutivo nacional no quiere enviar los recursos.

“Ya basta de mantenernos en el olvido. Los dependientes de la gobernación exigimos que nos cancelen esas deudas antes de que se devalúen más. No dejaremos que se sigan burlando de nosotros, los trabajadores no pueden llegar a sus puestos porque no tienen cómo hacerlo. Sólo en el Razetti se registra 80% de ausentismo laboral”, manifestó el sindicalista José Cordero.

Señaló que no descartan la posibilidad de iniciar una “hora cero” en reclamo del incumplimiento de la contratación colectiva.

Milena Pérez / Barcelona

