Ortega Díaz aseveró que buscará pruebas para castigar a los atacantes de Guaidó / Foto: El Nacional

La Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, anunció el domingo que recabará pruebas necesarias para lograr que la justicia internacional castigue a los autores materiales del ataque contra Juan Guaidó durante un acto realizado el sábado en Lara.

De acuerdo con el Centro de Comunicación Nacional (CCN), los actos fueron cometidos por presuntos partidarios del oficialismo, algo que Ortega Díaz considera “un acto amenazador” que sólo busca intimidar a los adversarios del gobierno de Nicolás Maduro.

“En #Venezuela NO hay justicia. Por ello, he decidido recabar todos los elementos necesarios para lograr que la justicia internacional castigue a los autores materiales e intelectuales del ataque contra el presidente @jguaido y el pueblo barquisimetano. Ese hecho no quedará impune”, escribió Ortega Díaz en su cuenta de Twitter (@lortegadiaz).

Caracas / CCN

