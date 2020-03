José Alvarado mantiene su progreso con Mantarrayas de Tampa Bay

José Alvarado, lanzador zurdo venezolano, es uno de los hombres importantes del bullpen de Tampa Bay / Foto: MLB

Tras la forma en la que terminó la temporada pasada de Grandes Ligas, y con lo importante que podría ser en el bullpen de Mantarrayas de Tampa Bay, cada una de las presentaciones del venezolano José Alvarado durante el Spring Training será monitoreada de cerca.

El zurdo no fue capaz de terminar su inning durante su primer juego de la primavera, pero en sus dos últimas presentaciones, Alvarado ha lucido como el mismo relevista que Tampa Bay se acostumbró a ver durante la campaña 2018.

“Le fue muy bien [el martes]”, dijo el cátcher de Tampa Bay, Mike Zunino. “No había radar, y yo sólo le había recibido en un bullpen, pero fue divertido”.

Enfocado en tirar strikes

El principal enfoque de Alvarado esta primavera ha sido lanzar strikes, y ciertamente ha hecho eso en sus últimos dos encuentros.

Alvarado lanzó 14 pitcheos, ocho de ellos en strike, en un inning perfecto el martes durante la victoria de Mantarrayas por 5-2 sobre Bravos de Atlanta el martes, y ahora ha ponchado a cinco de los últimos seis bateadores que ha visto.

Incluso sin saber a qué velocidad estaba lanzando exactamente el zurdo, Zunino dijo que la recta de dos costuras de Alvarado estaba “firme”.

“Estoy bien emocionado porque siento que he recuperado mi poder, como al comienzo de los entrenamientos del año pasado”, señaló Alvarado. “Estoy trabajando en todo mi cuerpo y no quiero que pase lo mismo que el año pasado, porque yo sé que mi equipo me necesita y yo necesito lanzar”.

Alvarado indicó que la diferencia más grande en estos últimos juegos ha sido un ajuste con su pierna trasera sobre el que había venido conversando con el coach de pitcheo Kyle Snyder. El resultado ha sido más fuerza en su recta, que es exactamente lo que estaba buscando Alvarado.

Recuperación

El martes, Alvarado fue capaz de recuperarse a pesar de empezar debajo en la cuenta, otra señal positiva. El control no estuvo tan bien como el sábado, pues se puso detrás ante Austin Riley y el panameño Johan Camargo. Pero el criollo ponchó a los dos con rectas de dos costuras, ambas con la cuenta en 3-2.

“No tiró mucho su pitcheo quebrado, no tanto como lo hará más adelante esta primavera”, señaló el m{anager de Tampa Bay, Kevin Cash. “Pero de cualquier manera, fue otra actuación muy, muy prometedora”.

North Port / Juan Toribio / MLB.com

Share This:



































Comentarios